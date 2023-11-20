أخبار اليمن : الاحتلال يواصل جرائمه بحق المدنيين في غزة

الاحتلال يواصل جرائمه بحق المدنيين في غزةاستُشهد 12 فلسطينياً على الأقل، وأصيب عشرات آخرون، في قصف لمدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تؤوي مئات النازحين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ عن مصادر محلية قولها، إن مدفعية الاحتلال استهدفت مدرسة تابعة للأونروا في منطقة "بلوك 12" بمخيم البريج وسط القطاع، تؤوي نازحين من مناطق شمال قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء 12 شهيدا على الأقل، وإصابة العشرات.

وأضافت المصادر أن نحو ألفي نازح كانت تؤويهم هذه المدرسة، حيث يصل منهم المئات على دفعات منذ أيام.

واستشهد 15 فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء، الاثنين، خلال قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، منزلين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية الفلسطينية في بيان لها: " استشهاد 12 جريحاً ومرافقاً وإصابة العشرات جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي المستشفى الإندونيسي".

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تضع آلاف الجرحى والطواقم الطبية والنازحين في دائرة الموت نتيجة الاستهداف المباشر والمتكرر للمستشفى، في اليوم الـ45 من العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ45، ما خلّف أكثر من 13 ألف شهيد بينهم أكثر من 5 آلاف و500 طفل فلسطيني، و3 آلاف و500 امرأة فلسطينية، فضلاً عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم من الأطفال والنساء، وفيما لا يزال أكثر من 4000 مواطن في عداد المفقودين، بينهم 2000 طفل.