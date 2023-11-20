أخبار اليمن : مفتي عُمان يشيد بتصدي اليمن للسفن الصهيونية

مفتي عُمان يشيد بتصدي اليمن للسفن الصهيونية
أعرب المفتي العام لسلطنة عُمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، عن بالغ الشكر والتقدير للشعب اليمني على تصديه للسفن الصهيونية ونصرة المظلومين.
وقال الشيخ الخليلي في بيان مقتضب: "إنا لنشكر من أعماق قلوبنا وخالص طوايانا الشعب اليمني العربي الأصيل المسلم الشقيق على خطوته الإيجابية في تصديه للسفن الصهيونية، فقد قال فصدق ووعد فوفى فلله دره".
ودعا مفتي عُمان، الشعب اليمني كله إلى الالتفاف حول هذا المبدأ الديني العظيم في مناصرة المظلومين والمضطهدين من الأشقاء ونصرة الحق، والله ناصر من ينصره.
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