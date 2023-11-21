أخبار اليمن : الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في غزة

الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في غزةشنت طائرات الاحتلال الصهيوني، اليوم، غارات مكثفة على مناطق واسعة من قطاع غزة، دمرت عدداً من المنازل والبنايات والشقق السكنية، وأوقعت عشرات الشهداء والجرحى.

ففي شمال غزة، استشهد 80 فلسطينياً بينهم أطفال ونساء، وعشرات الجرحى، تم نقلهم إلى مستشفى كمال عدوان، صباح اليوم بعد سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال على منازل المواطنين شمال القطاع، في ظل الحصار المفروض عليه، ومنع إدخال الإمدادات والوقود، وتدمير المستشفيات.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة الباز شرق مخيم النصيرات، ما أدى إلى استشهاد عدد من أفراد العائلة، وإصابة آخرين بجروح، كما استهدفت مستشفيي الإندونيسي والعودة شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد عشرات المواطنين، واصابة آخرين بجروح.

وعاود الطيران الحربي الصهيوني شن غاراته على مخيم البريج استهدفت احداها منزلاً لعائلة أبو سعود، ما أدى إلى استشهاد 10 مواطنين وإصابة آخرين.

ومنذ 46 يوماً يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 13 ألفا و300 شهيد، بينهم 5 آلاف و600 طفل، و3 آلاف و550 امرأة، وأكثر من 31 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء.