أخبار اليمن : وزير الخارجية يوجه رسالة إلى غوتيريش

وزير الخارجية يوجه رسالة إلى غوتيريشدعا وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، المهندس هشام شرف، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى اتخاذ قرار إنساني شجاع بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة للتحقيق في جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي في قطاع غزة.

جاء ذلك في رسالة خطية بعثها وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال إلى أمين عام الأمم المتحدة، قال فيها إن العالم يشهد جرائم حرب وإبادة جماعية بحق المدنيين الأبرياء العزل في قطاع غزة بالأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل قوات العدو الصهيوني، بينما تقف الأمم المتحدة عاجزة عن الدفاع عن مبادئها التي أنشئت من أجلها.

وأشار إلى أن العدو الصهيوني يضرب بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني عرض الحائط مستنداً على ما يتلقاه من دعم عسكري وسياسي ومالي ولوجستي لا محدود من قبل عدد من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، مما يهدد حياة سكان قطاع غزة، ويهدد في الوقت نفسه بتقويض القانون الدولي وانهيار منظمة الأمم المتحدة.