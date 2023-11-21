أخبار اليمن : شهيد برصاص المرتزقة في صبر بتعز

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شهيد برصاص المرتزقة في صبر بتعز

استشهد مدني اليوم برصاص قناصة المرتزقة في مديرية صبر الموادم بمحافظة تعز. شهيد برصاص المرتزقة في صبر بتعزاستشهد مدني اليوم برصاص قناصة المرتزقة في مديرية صبر الموادم بمحافظة تعز. وأوضح مصدر أمني أن قناصة مرتزقة العدوان استهدفت الشاب علي نشوان عبدالباري مدهش البالغ من العمر 16 عاماً أثناء ممارسته أعمالة الزراعية بمنطقة التبيشعة في مديرية صبر الموادم. وذكر أنه تم إسعاف مدهش إلى إحدى المستشفيات بالحوبان لكنه فارق الحياة متأثرا بإصابته في الصدر. وأشار المصدر إلى أن هذه الجريمة تأتي في إطار مسلسل استهداف المدنيين والأعيان من قبل مرتزقة العدوان ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى بينهم نساء وأطفال وكبار السن.

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