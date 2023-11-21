أخبار اليمن : لهذه الفئة من الأشخاص.. لا تتناولوا البازلاء!

لهذه الفئة من الأشخاص.. لا تتناولوا البازلاء!كشفت أخصائية أمراض المناعة والحساسية، الدكتورة يلينا باريتسكايا، فئات الأشخاص الذين عليهم تجنب تناول البازلاء.

وبحسب الأخصائية، تحتوي البازلاء على كمية كبيرة من مادة البيورينات، التي تزيد من مستوى حمض البوليك في الجسم، الذي يؤدي ارتفاع مستواه إلى آلام المفاصل ونوبات النقرس وتكوين حصى الكلى.

وتقول: "لذلك يجب أن يكون تناول البازلاء محدودا في مرحلة الشيخوخة على خلفية اضطراب عملية استقلاب البيورين. أي يجب على كبار السن عدم الإكثار من تناول البازلاء وخاصة أولئك الذين يعانون من التهاب الكلى وتفاقم أمراض الجهاز الهضمي - التهاب المرارة، قرحة المعدة، وكذلك التهاب الوريد الخثاري"، وفقاً لروسيا اليوم.

وتشير الطبيبة، إلى أنه يجب التقليل من تناول البازلاء في حالة التهاب القولون ومتلازمة القولون العصبي والبواسير، وكذلك أثناء الحمل. لأن خلال عملية هضم البازلاء تنتج الغازات التي تسبب الانتفاخ.

ومن جانب آخر وفقا لها، للبازلاء خصائص مفيدة وعديدة، فمثلا يحتوي على فيتامين А وبيتا كاروتين التي تساعد على تسريع شفاء الأنسجة التالفة وكذلك تصحيح عمل المنظومة الهرمونية. أما فيتامين С فيقوي جدران الأوعية الدموية ويحمي منظومة المناعة. ومجموعة فيتامين В تعمل على تحسين عمليات التمثيل الغذائي في الجسم.