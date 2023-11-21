أخبار اليمن : مجازر جديدة للاحتلال في قطاع غزة

مجازر جديدة للاحتلال في قطاع غزةتتواصل مجازر الاحتلال الصهيوني بحق المدنيين العزل في قطاع غزة، حيث استهدف مساء اليوم مربعاً سكنياً في جباليا، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.

واستهدف طيران الاحتلال بعدة غارات مربع سكني في جباليا يضم عائلات النجار وأبو عيطة وعكاشة، إضافة لمحيط مسجد رياض الصالحين، مما أدى إلى استشهاد 33 فلسطينياً وإصابة العشرات.

وقصف الاحتلال منزلاً لعائلة البغدادي في مخيم البريج، وسط القطاع، أسفر عن سقوط 4 شهداء وإصابة آخرين، كما استهدف العدو الصهيوني بالصواريخ منزلاً لعائلة عيادة، قرب مسجد السلام بمشروع بيت لاهيا شمال القطاع، أوقع شهداء وجرحى تم نقلهم إلى مستشفى كمال عدوان.

وشنت طائرات الاحتلال غارتين على مدرسة مخيم البريج، خلفت 20 شهيداً جلهم من النساء والأطفال، وإصابة آخرين، وسقط أكثر من 19 شهيداً جراء استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة البطش في حي الشجاعية، فيما لا يزال عدد منهم تحت الركام.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على منزل لعائلة الحسنات في حي الدرج، و3 منازل أخرى في حي الصبرة وسط مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 15 مواطنا، فيما دمرت الطائرات 10 منازل على الأقل في حي الزيتون، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين وجرح آخرين.

وفي حي الشجاعية أيضاً، قصفت الطائرات 3 منازل، ما أدى لاستشهاد 5 مواطنين على الأقل، وإصابة آخرين، فيما استهدف القصف 6 منازل في مخيم جباليا شمال القطاع، تحديدا في منطقة الترنس وبئر النعجة، وأدى لاستشهاد 4 مواطنين، وإصابة آخرين تم نقلهم إلى المستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة.

وأطلقت مدفعية الاحتلال 10 قذائف على المستشفى الأندونيسي ومحيطه، ما أدى لاستشهاد 10 مواطنين وإصابة آخرين.

ومنذ 46 يوماً يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 14128 شهيداً، بينهم 5 آلاف و840 طفلاً، و3 آلاف و920 امرأة، وأكثر من 33 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء.