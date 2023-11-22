أخبار اليمن : جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 22 نوفمبر

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 22 نوفمبرفي مثل هذا اليوم 22 نوفمبر شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي عشرات الغارات الجوية على المناطق الآهلة بالسكان والبنية التحتية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين وتدمير ممتلكاتهم.

ففي 22 نوفمبر 2015، استشهدت امرأة وطفلها وأصيب خمسة آخرين في غارة لطيران العدوان استهدفت منازل المواطنين في مدينة صعدة، وأدت أيضاً إلى تدمير وتضرر تلك المنازل.

وشن الطيران في المحافظة نفسها ثماني غارات على منطقة القطينات بمديرية باقم، وخمس غارات استهدفت منطقة آل عقاب بمديرية سحار، كما شن غارات على منطقة الشعف في مديرية ساقين ومنطقة مران بمديرية حيدان أسفرت عن تضرر عدد من منازل المواطنين.

وأصيب ستة مواطنين في غارتين شنهما طيران العدوان على منطقة بني شبيب بمديرية حبيش في محافظة إب، وتسببت أيضاً في تدمير منزل أحد المواطنين تدميراً كاملاً، وتضرر ثلاثة منازل أخرى.

واستهدف طيران العدوان بغارة منطقة سامة بمديرية عنس في محافظة ذمار أسفرت عن أضرار بليغة في منازل المواطنين ومزارعهم.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد مواطنان وجرح ستة آخرين بغارة شنها طيران العدوان استهدفت مدخل سوق الربوع في مديرية عبس بمحافظة حجة، كما شن خمس غارات على منطقة الجر بالمديرية نفسها، وغارتين على منطقة المزرق، وغارة على منطقة عقاوه بمديرية حيران، وسلسلة غارات وألقى قنابل حارقة وعنقودية على مديرية ميدي.

واستشهد المواطن يحيى جابر القرادي جراء غارة شنها طيران العدوان على مزرعته في مديرية باقم بمحافظة صعدة، كما أصيب خمسة مواطنين إثر غارة استهدفت منطقة قحزة بمديرية صعدة.

وفي المحافظة نفسها شن الطيران المعادي غارتين على منطقة العشاش وست غارات على مناطق القمع والعطفين والأمارة بمديرية كتاف، وغارتين على منطقة ثعبان وغارتين على منطقتي مندبة وآل مجدع بمديرية باقم، وغارة على منطقة الصبة بمديرية الظاهر الحدودية، وغارتين على الطريق العام الرابط بين منطقة مران ومدينة حيدان، خلفت أضراراً في الطريق وممتلكات المواطنين فيما تعرضت مناطق متفرقة بمديرية رازح والمناطق الحدودية بمديرية باقم لقصف مدفعي وصاروخي سعودي.

وشن طيران العدوان غارة شمال الدفاع الجوي وغارة على وادي عريش في منطقة عصيفرة، واستهدف بسلسلة غارات جبل هان في منطقة الضباب وبغارتين جبل العمري في مديرية ذوباب بمحافظة تعز، كما شن ثلاث غارات على مناطق الربيعة والمطار وغارتين على منطقة المخدرة في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، استهدفت منازل ومزارع المواطنين.

وفي محافظة الحديدة شن طيران العدوان غارتين على محطة الكهرباء في الكثيب بمديرية الصليف، وثلاث غارات على معسكر الدفاع الساحلي، ومثلها وسط مدينة الحديدة، كما شن غارتين على المطار الدولي، وغارة على منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي وأخرى على مزرعة أحد المواطنين في منطقة اليومين بمديرية المراوعة.

وفي 22 نوفمبر 2017، استهدف طيران العدوان بغارتين مديرية صرواح وبغارة مديرية حريب القراميش في محافظة مأرب، وشن غارة على منطقة موشج في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وشن الطيران المعادي ثلاث غارات على مديرية باقم الحدودية وغارة على الخط العام وغارة على منطقة الحريرية بمديرية كتاف الحدودية في محافظة صعدة خلفت أضراراً بليغة في ممتلكات المواطنين.

طيران العدوان شن غارة على منطقة محلي في مديرية نهم بمحافظة صنعاء أسفرت عن أضرار في منازل وممتلكات المواطنين، وثلاث غارات على مديرية عسيلان بمحافظة شبوة واستهدف بـ 10 غارات مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن طيران العدوان 14 غارة على مديرية حرض بمحافظة حجة، وغارة على مدينة الشباب بشارع الـ90 في مدينة الحديدة.

الطيران المعادي شن في محافظة صعدة ثلاث غارات على مديرية مجز وأربع غارات على منطقة آل حباجر بمديرية سحار، في حين استهدف قصف صاروخي ومدفعي مزارع وممتلكات المواطنين في مديريتي باقم ورازح.

وفي 22 نوفمبر 2019، استحدثت جرافة عسكرية للمرتزقة تحصينات قتالية في منطقة الفازة بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان ثماني غارت على مديرية مدغل بمحافظة مأرب وأربع غارات على منطقة المزرق بمديرية حرض في محافظة حجة، وغارتين على منطقة الشبكة في نجران.

وفي محافظة الحديدة استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في منطقة الفازة بمديرية التحيتا، وقصفوا بالصواريخ والمدفعية، والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة.

واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة.

وفي 22 نوفمبر 2021، استشهد رجل وجنين في بطن أمه وأصيبت الأم إصابات خطيرة في غارة شنها طيران العدوان على منزل المواطن عبدالله شريان في قرية المرير بمديرية حيس، في محافظة الحديدة.

وشن الطيران المعادي أربع غارات على مديرية حيس، فيما شن الطيران التجسسي ثلاث غارات على منطقة الفازة في مديرية التحيتا، وقصف المرتزقة بـ ألف و473 صاروخاً وقذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة نفسها.

وأصيب أربعة مواطنين ومهاجران افريقيان بنيران الجيش السعودي في منطقتي الرقو وآل الشيخ بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة.

وشن الطيران المعادي 30 غارة على مناطق متفرقة من مديريتي الجوبة وصرواح بمحافظة مأرب خلفت أضراراً في الممتلكات العامة والخاصة، وغارتين على مديرية حرض في محافظة حجة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، شن الطيران التجسسي غارة على منطقة الجبلية بمديرية التحيتا محافظة الحديدة في حين قصف المرتزقة بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.