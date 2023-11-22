أخبار اليمن : الامين المساعد للمؤتتمر يلتقي ممثل جبهة النضال الشعبي ويجدد مساندة الشعب الفلسطيني

الامين المساعد للمؤتتمر يلتقي ممثل جبهة النضال الشعبي ويجدد مساندة الشعب الفلسطينياالتقى الامين العام النساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ عبدالله احمد مجيدبع ممثل جبهة النضال الفلسطيني في صنعاء طارق طه لولو .وفي بداية اللقاء تم قراءة الفاتحة على ارواح الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الصهيوني البربري خصوصاً في قطاع غزة .

ورحب الامين العام النساعد للمؤتمر بممثل جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ناقلا إليه والى الامين العام للجبهة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور احمد مجدلاني تحيات رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن امين ابوراس ورفاقه في قيادة المؤتمر .

وجدد الشيخ عبدالله مجيدبع موقف المؤتمر المساند والداعم للشعب الفلسطيني قاىلا إن الشعب اليمني وفي مقدمتهم المؤتمريون يشعرون بالمأساة التي تشهدها غزة جراء حرب الابادة النازية التي يمارسها المحتل الصهبوني بحقهم بدعم ومساندة من القوى الغربية وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا وبشكل فاضح ومخالف للاعراف والمواثيق الدولية .

واشار الامين العام المساعد للمؤتمر إلى أن اليمنيين يبذلون ما بوسعهم لنصرة اخوانهم الفلسطينيين سواء أكان ذلك بالموقف السياسي أو بالمهرجانات والمظاهرات أو بالتبرعات المادية أو بالدعم الاعلامي وصولا إلى المشاركة العسكرية عبر ضرب الكيان الصهيوني بالصواريخ والمسيرات وانتهاء باستهداف السفن الاسرائيلية في البحر الأحمر من قبل القوات للمسلحة اليمنية

وقال مجيدبع إن موقف اليمن مع الشعب الفلسطيني ثابت منذ تاسيس دولة الاحتلال الصهيوني وحتى اليوم وهو موقف لن يتغير مذكرا بأن اليمن فتحت ذراعيها لاخوانها الفلسطينيين حين ضاقت بهم السبل في عام ١٩٨٢م زاحتضنت القيادات الفلسطينية غي صنعاء .

واختتم الامين المساعد للمؤتمر بالتشديد على أهمية وحدة الصف الفلسطيني خصوصاً في هذه المرحلة التي يتعرض فيها الشعب الفلسطيني لحرب ابادة محددا على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة المحتل الصهيوني بكل السبل والوسائل حتى تحرير ارضه وتقرير مصيره واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

من جانبه استعرض ممثل جبهة النضال الشعبي الفلسطيني تطورات الأحداث الناجمة عن العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وما يتعرض له الفلسطينيون من حرب ابادة والسعي لتصفية الفضية الفلسطينية عبر محاولة تهجير سكان قطاع غزة إلى خارجها مؤكدا أن هذا المشروع لن ينجح وسيسقط أمام صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة .

وثمن طارق لولو مواقف الشعب اليمني ومواقف المؤتمر الشعبي العام الداعمة دائما لفلسطين ولشعبها مشيرا إلى أن اليمنيون هم أكثر شعب عربي يعتبر قضية فلسطين بانها قضيته خلال مختلف مراحل النضال الفلسطيني منذ اربعينيات القرن الماضي .

واكد ممثل حبهة النضال الشعبي الفلسطيني أنه ورغم حجم الخسائر والتضحيات التي تسقط في غزة جراء عدوان المحتل الصهيوني والتي لم يسلم منها لا البشر ولا الشجر ولا الحجر إلا إن الشعب الفلسطيني سيخرج منتصرا في النهاية لأنه يدافع عن ارضه وحريته وكرامته وانسانيته وحقه في أن يكون له دولته المستقلة وهاصمنها القدس .

حضر اللقاء من جانب المؤتمر عبده العدلة عضو اللجنة العامة رئيس الدائرة السياسية والدكتور نبيل الحمادي عضو اللجنة العامة مقرر الهيئة للشوروية وخالد الفقيه عضو الأمانة العامة رئيس دائرة العلاقات العامة ويونس هزاع نائب رئيس الدائرة السياسية .