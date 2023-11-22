أخبار اليمن : كتائب القسام تعلن استشهاد أحد قادتها

كتائب القسام تعلن استشهاد أحد قادتها
أعلنت كتائب الشهيد عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، عن استشهاد أحد قادتها في جريمة اغتيال صهيونية جنوب لبنان أمس الثلاثاء.
وقالت كتائب القسام في بيان لها اليوم الأربعاء: "نزف إلى شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية القائد القسامي المجاهد: خليل حامد خرازِ "أبوخالد" من مخيم الرشيدية، الذي اغتالته يد الغدر الصهيوني على مشارف فلسطين المحتلة في الجنوب اللبناني، يوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023.
وأضاف البيان: إن الشهيد القائد خليل "أبو خالد" عمل في دعم وإسناد المقاومة في الداخل والخارج وكانت له بصمته الجهادية في الميدان.
وأكدت أنه كان شجاعا مقداما، نذر نفسه في سبيل الله، حاضرا في كل ميادين الجهاد على مدى عدة عقود.
واستشهد أمس أربعة شبان في غارة صهيونية استهدفت سيارتهم في منطقة (الشعيتية) جنوبي لبنان.
وقالت مصادر صحفية محلية إن غارة صهيونية استهدفت سيارة يستقلها أربعة شبان ما أدى لاحتراقها واستشهاد من بداخلها.
كما استشهد أربعة لبنانيين، منهم صحفيان في غارتين نفذها الطيران الحربي الصهيوني على جنوب لبنان.
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