أخبار اليمن : أكثر من 100 شهيد في غزة خلال ساعات

أكثر من 100 شهيد في غزة خلال ساعات
استشهد أكثر من 100 فلسطيني وأصيب العشرات اليوم، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم السابع والأربعين على قطاع غزة المحاصر، إضافة إلى دمار كبير بالمنازل.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال شن خلال الساعات الماضية سلسلة غارات على منازل الفلسطينيين في حي الشجاعية شرق غزة ورفح جنوب القطاع وبيت لاهيا ومخيمي النصيرات وسط القطاع وجباليا شماله، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 100 فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال وإصابة العشرات فيما يواصل الاحتلال حصار وقصف مستشفى الإندونيسي شمال القطاع.
وأعلنت المقاومة الفلسطينية فجر اليوم التوصل إلى اتفاق هدنة في القطاع لمدة أربعة أيام، دون أن تحدد موعد بدء سريانها، مؤكدة أنها ستبقى الدرع الواقي والمدافع عن الشعب الفلسطيني حتى دحر العدوان والاحتلال الإسرائيلي.
ومنذ 47 يوماً يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 14128 شهيداً، بينهم 5 آلاف و840 طفلاً، و3 آلاف و920 امرأة، وأكثر من 33 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء.
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