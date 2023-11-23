أخبار اليمن : جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 23 نوفمبر

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 23 نوفمبرفي مثل هذا اليوم 23 نوفمبر استهدف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي ومرتزقته مختلف المحافظات بالغارات الجوية مستخدماً أسلحة محرمة دولياً، وبالأسلحة الثقيلة والمتوسطة ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى وتدمير في الممتلكات الخاصة والبنية التحتية.

ففي 23 نوفمبر 2015، استشهد عشرة مواطنين من أسرة واحدة، احترقت سيارتان في غارة لطائرة من دون طيار تابعة للعدوان على منطقة جبل اللوذ بمحافظة الجوف.

واستشهد خمسة مواطنين بينهم طفل جراء استهداف طيران العدوان محل مواد غذائية في عزلة أسفل منطقة مران في مديرية حيدان بمحافظة صعدة، وأدى أيضاً إلى تدمير المحل وتضرر عدد من منازل المواطنين المجاورة، كما أصيب مواطن ودمر منزله في غارة شنها الطيران المعادي على عزلة أشراف في منطقة مران.

وفي محافظة صنعاء، أصيب مواطنان جراء غارة لطيران العدوان على منطقة كنن في مديرية بني ضبيان، ودمر منزل أحد المواطنين إثر غارتين على منطقة الناع واستهدف أحد الوديان في المنطقة بغارتين ما أدى إلى أضرار بمراعي الأغنام.

وشن الطيران المعادي ثماني غارات على منطقة الغوش بمديرية ضلاع همدان وغارة على منطقة عمد بمديرية سنحان ما أدى إلى أضرار كبيرة في منازل المواطنين والأراضي الزراعية.

واستهدف طيران العدوان بغارة مبنى إذاعة حجة مخلفاً أضراراً مادية بليغة، وبغارتين مركبتي نقل تحملان على متنهما مواد وأعلاف زراعية في مديريتي مستبأ وحيران، وبغارة وادي حرض في مديرية حرض بمحافظة حجة،

طيران العدوان شن ثلاث غارات على مسجد بمفرق الجوف في مديرية مجزر بمحافظة مأرب ما أدى إلى تضرره وتضرر المحال التجارية المجاورة له، وكذا خمس غارات على مناطق المشجح والحقيل بمديرية صرواح.

وفي محافظة تعز، استهدف طيران العدوان بغارتين مبنى جامعة تعز في منطقة حبيل سلمان ما أدى إلى أضرار كبيرة، وشن غارتين على مدينة النور في منطقة الحصب وغارتين على منطقة الشرف بمديرية صالة، ودمر بغارة منزل المواطن عبد الولي الجابري في مديرية المسراخ، واستهدف بسلسلة غارات مناطق الجند والشريجة والراهدة وعشر غارات على مناطق متفرقة في مديرية ذوباب.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد 12 مواطناً وجرح ستة آخرين في غارتين شنهما طيران العدوان على سيارة في منطقة عقاوة بمديرية حيران محافظة حجة، كما شن ثلاث غارات على مديرية عبس، وغارة على مديرية حرض.

طيران العدوان شن في محافظة صعدة غارتين على مديرية الظاهر الحدودية إحداها بقنبلة عنقودية وغارتين على مديرية حيدان إحداها بقنبلة انشطارية، خلفت أضراراً كبيرة في مزارع وممتلكات المواطنين وغارة على منزل أحد المواطنين في منطقة آل مزروع بمديرية سحار، ما أدى إلى تدميره، وغارتين بمحيط مدينة صعدة خلفتا أضراراً بليغة بالممتلكات العامة والخاصة.

واستهدف الطيران بست غارات منطقة ثعبان بمديرية باقم، وبغارة معسكر البقع، وشن غارتين على منطقة الصيفي، وغارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف، فيما استهدف قصف مدفعي وصاروخي سعودي منازل ومزارع المواطنين في منطقة النعاشوة بمديرية حيدان، والمناطق الحدودية بمديرية باقم ومناطق متفرقة بالمديريات الحدودية.

كذلك استهدف طيران العدوان بسلسلة غارات أحياء في شارع الستين شمالي مدينة تعز ومنطقتي الحوبان والجند في ضواحيها الشرقية أدت إلى تضرر العديد من المنازل والمنشآت والطرق، وشن غارة على مطار تعز الدولي وغارات على منطقة مدارس العمري في مدينة ذوباب.

وشن الطيران المعادي غارتين على مبنى المعهد المهني في قرية ذي سحر بمديرية عنس محافظة ذمار أسفرتا عن أضرار كبيرة في المبنى والمباني المجاورة، كما شن أربع غارات على منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي وأربع غارات أخرى على مطار الحديدة الدولي.

وفي محافظة صنعاء استهدف بغارتين منطقة صرف في مديرية بني حشيش ما أدى إلى أضرار بالأراضي الزراعية وممتلكات المواطنين.

وشن الطيران المعادي غارة على منطقة آل حجلان، وغارة على وادي نوع وغارتين على منطقة المشجح بمديرية صرواح في محافظة مأرب أحدثت أضراراً بمزارع المواطنين، كما شن غارة على منطقة ملاحة في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف، بينما قصف المرتزقة بالمدفعية منازل ومزارع المواطنين في المديرية.

وفي 23 نوفمبر 2017، استشهد مواطن بانفجار قذيفة من مخلفات العدوان في مديرية المتون بمحافظة الجوف.

وشن طيران العدوان أربع غارات على منطقة الجبانة بمديرية الحالي في محافظة الحديدة خلفت أضراراً في ممتلكات المواطنين، وسبع غارات على منطقة قيفة بمحافظة البيضاء.

طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقة المزرق في مديرية حرض بمحافظة حجة، وغارتين على مديرية الظاهر في محافظة صعدة فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي منطقة طلان بمديرية حيدان ومنطقة الغور بمديرية غمر الحدودية.

وشن الطيران المعادي أربع غارات على الشبكة في نجران وغارة على منطقة وادي جارة في جيزان، في حين قصفت مروحيات الأباتشي التابعة للعدوان قريتي قمر وقوى في جيزان بـ 16 صاروخاً.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن طيران العدوان في محافظة صعدة عشر غارات على منطقة قهرة النص بمديرية سحار، وغارتين على منطقة شعبان بمديرية رازح الحدودية واستهدف بغارة جبل المفتاح بمديرية حيدان خلفت جميعها أضرارا كبيرة في ممتلكات المواطنين، في وقت استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة بمديريتي الظاهر ومنبه ومنازل ومزارع المواطنين في مديريتي باقم وشدا.

وفي 23 نوفمبر 2019، أصيب طفلان بقصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة.

وقصف مرتزقة العدوان بالمدفعية باتجاه مطار الحديدة وبقذائف الهاون باتجاه باب الفج في مديرية حيس، كما قصفوا بعشر قذائف مدفعية، وصاروخين من نوع كاتيوشا منطقة الجاح الأعلى بمديرية بيت الفقيه، مما أدى إلى نشوب حريق في مزارع المواطنين.

وشن طيران العدوان ست غارات على مديرية حرض بمحافظة حجة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارتين على وادي آل أبو جبارة بمديرية كتاف الحدودية، بينما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية في محافظة صعدة.

واستهدف طيران العدوان بـ15غارة مديريتي مجزر ومدغل، وبغارة مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وشن خمس غارات على منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

وفي 23 نوفمبر 2021، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب ستة آخرين ومهاجر أفريقي بنيران الجيش السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه محافظة صعدة، كما أصيب أربعة مواطنين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية، في حين شن الطيران غارتين على مديرية الظاهر بالمحافظة نفسها، وغارة على مجازة الغربية في محور عسير.

وفي محافظة الحديدة، شت طيران العدوان الحربي غارتين على مديرية حيس والطيران التجسسي أربع غارات على حيس ومنطقة الجبلية بمديرية التحيتا، فيما قصف المرتزقة بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.

وشن طيران العدوان ثلاث غارات على حي الأعناب السكني بمديرية معين خلفت اضراراً في منازل المواطنين، واحترق مصنع سلال بلاستيكية لمواطن سوري نتيجة غارات طيران العدوان شرق المستشفى السعودي الألماني بشارع الستين الشمالي في أمانة العاصمة.

وفي محافظة مأرب، شن طيران العدوان تسع غارات على مديرية الجوبة وسبع غارات على مديرية صرواح.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، قصف مرتزقة العدوان بالمدفعية، والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة.