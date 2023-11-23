أخبار اليمن : "تغيرات حادة وسريعة".. الجوبي يحذّر المزارعين

"تغيرات حادة وسريعة".. الجوبي يحذّر المزارعينحذّر الفلكي اليمني أحمد الجوبي من تقلبات جوية حادة تنتظرها مُعظم محافظات الجمهورية، داعياً المزارعين إلى أخذ الحيطة والحذر وحماية محاصيلهم خلال الساعات القادمة.

وقال الفلكي الجوبي: "الباقي في العشاو الأخيرة حتى يوم السبت القادم، لذا يجب على المزارعين تغطية مزروعاتهم خشية الضريب".

وأضاف في منشور على حسابه فيس بوك: "يعتبر جُمَادَى الأولى شهر اقتران 13، حيث سيحدث اقتران القمر بالثريا الساعة الخامسة وعشر دقائق فجر الأحد".

وتوقع الفلكي الجوبي أن تكون الأجواء ليوم غدٍ الجمعة في المرتفعات الجبلية صحوة مصحوبة برياح سرعتها 11 كم في الساعة، ودرجة الحرارة بعد الظهر 25 °، وبعد الفجر 7 °، والرطوبة صباحا 67%.

وأشار الجوبي إلى أن الأجواء في المناطق الصحراوية ستكون صحوة جافة مصحوبة برياح سرعتها 11 كم في الساعة، ودرجة الحرارة بعد الظهر 30°، وبعد الفجر 17°، والرطوبة صباحا 47%.

كما توقع الفلكي اليمني طقساً حاراً وجافاً على المناطق الصحراوية، حيث تتراوح درجات الحرارة بعد الظهر 32°، وبعد الفجر 27°، فيما الرطوبة صباحا 76%، مصحوبة برياح سرعتها 30 كم في الساعة.