أخبار اليمن : شهيد و6 جرحى بنيران سعودية في صعدة

شهيد و6 جرحى بنيران سعودية في صعدة
اُستشهد وأُصيب 7 مدنيين، اليوم، بنيران جيش العدو السعودي في مديريات قطابر وشدا ومنبه بمحافظة صعدة.
وأوضح مصدر أمني أن العدو السعودي قصف بقذائف المدفعية منطقة آل ثابت بمديرية قطابر، ما أدى إلى استشهاد مواطن.
وأشار المصدر إلى أن الجيش السعودي استهدف منطقة آل الشيخ في مديرية منبه بالأسلحة الثقيلة ما أدى إلى إصابة 4 مواطنين بجروح بليغة، بالإضافة إلى استهداف منزل أحد المواطنين في مديرية شدا أسفر عن إصابة امرأتين.
وأدان المصدر تصعيد العدو السعودي باستهداف المدنيين والقرى الآهلة بالسكان وارتكاب جرائم بحقهم على مرأى ومسمع الأمم المتحدة ومنظماتها.
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