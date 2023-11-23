أخبار اليمن : شهداء وجرحى في غارات مكثفة على غزة

شهداء وجرحى في غارات مكثفة على غزةقبل ساعات من بدء الهدنة المؤقتة.. كثفت طائرات الاحتلال غاراتها العنيفة على مناطق مختلفة من قطاع غزة، ما تسبب في سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

واستهدفت غارات إسرائيلية سيارتين مدنيتين على طريق (النصيرات – المغراقة) وسط قطاع غزة، أدت لاستشهاد 11 فلسطينياً، كما قصفت منزلاً في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة تسبب في إصابات بين المدنيين.

وفي مخيم النصيرات، استهدف طيران الاحتلال سيارة مدنية ما أدى لاستشهاد 6 فلسطينيين، كما شنت طائرات الاحتلال غارات جديدة على منازل في رفح ومنطقة معن في خان يونس جنوبي القطاع، خلفت 15 شهيداً وعدد من الجرحى.

وسقط عدد من الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة أبو حسين التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والتي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمالي القطاع.

وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة وأحزمة نارية مكثفة على جباليا البلد ومخيم جباليا ومنطقة الشيخ زايد، شمال القطاع، بالإضافة إلى منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة، ومنطقة وادي غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن المستشفى الإندونيسي يتعرض لقصف إسرائيلي عنيف، مما أدى لتدمير المولدات الكهربائية وأجزاء كبيرة من المباني.

وأضاف أن الوزارة تخشى على حياة 200 جريح وكادر طبي محاصرين داخل المستشفى منذ عدة أيام.

ومنذ 48 يوماً يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 14854 شهيداً،بينهم أكثر من 6150 طفلاً، وأكثر من 4000 امرأة، وأكثر من 36 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء.