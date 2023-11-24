أخبار اليمن : جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 24 نوفمبر

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 24 نوفمبرفي مثل هذا اليوم 24 نوفمبر، استهدف طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي المواطنين وممتلكاتهم والبنية التحتية في عدد من المحافظات ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى بينهم أطفال.

ففي 24 نوفمبر 2015، واستشهد مواطن وأصيب آخرون من أسرة واحدة في غارة شنها طيران العدوان على منزل المواطن ناصر منصور اﻻهنومي بمنطقة سوق عاهم في مديرية كشر بمحافظة حجة، فيما أصيب ثلاثة مواطنين جراء استهداف مباني إذاعة حجة والمركز الثقافي والمكتبة المركزية وأسفر عن تدميرها.

وشن طيران العدوان أكثر من 20 غارة على منازل المواطنين بمنطقة العطفين والحقيل وجبل هيلان والخط العام في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، ما أدى إلى تدمير منزلين وتضرر عدد آخر.

وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان عشر غارات على مناطق القمع والمخروق والمليل والصوح والفرع بمديرية كتاف، أسفرت عن دمار كبير في ممتلكات المواطنين، وثلاث غارات على منطقة الغور بمديرية غمر، وغارتين على منطقة محديدة بمديرية باقم، فيما استهدف الجيش السعودي بالمدفعية والصواريخ منازل المواطنين ومزارعهم والطرق العامة في مناطق متفرقة من مديريتي منبه وغمر.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد ثلاثة مواطنين بينهم طفلة إثر غارة لطيران العدوان على منزل مواطن في منطقة بني مسعود بمديرية سحار محافظة صعدة، بينما استهدف قصف صاروخي سعودي منازل المواطنين وممتلكاتهم والطرق العامة في مناطق متفرقة بمديرية رازح ومنطقة طلان بمديرية حيدان، ومناطق متفرقة بمديرية شدا، ومنطقة الحفوز بمديرية حيدان.

كما شن طيران العدوان سبع غارات على مناطق القمع والصوح والغيل بمديرية كتاف، وغارة على منطقة الثعبان بمديرية باقم، وغارة على منطقة الرويس في مديرية منبه، وغارتين على منطقة المتجرف بمديرية الظاهر مستخدما قنابل عنقودية، وقصف طيران الأباتشي مواقع متفرقة في جيزان.

ودمر طيران العدوان بغارة محطة وقود تابعة لأحد المواطنين في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وشن غارة على جبل هيلان الإستراتيجي، فيما قصف المرتزقة منازل ومزارع المواطنين بمناطق متفرقة في المديرية.

وشن الطيران المعادي غارة على منطقة مزوية بمديرية المتون، وست غارات على منطقتي ملاحة ووقز وقرية ملح بمديرية المصلوب في محافظة الجوف، وغارة على منطقة الروض بمديرية التعزية ، وغارة على مديرية المخا، وغارة على منطقة الضباب في محافظة تعز.

طيران العدوان شن غارة على منطقة دوار في مديرية مستبأ وغارتين على شمال صحراء ميدي بمحافظة حجة باستخدام قنابل عنقودية، وثلاث غارات على منطقتي رأس عيسى والجبّانة بمديرية الصليف في محافظة الحديدة.

وفي 24 نوفمبر 2017، دمر طيران العدوان مسجدا في منطقة عيال محمد بمديرية نهم محافظة صنعاء بالإضافة إلى تضرر عدد من منازل المواطنين.

واستهدف الطيران المعادي بأربع غارات منطقة الهاملي وشمال معسكر خالد في مديرية موزع بمحافظة تعز، وغارة على مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان غارتين على منطقة الملاحيظ بمديرية الظاهر وثلاث غارات على منطقة الثعبان ومنزل مواطن بمديرية باقم وثلاث غارت على حليقا وجبال عليب قبالة صحراء البقع بمديرية كتاف.

طيران العدوان شن خمس غارات على موقعي الشبكة والشرفة في نجران، وغارتين على قرية مجازة في عسير.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن طيران العدوان سلسلة غارات على الأحياء السكنية وممتلكات المواطنين بمدينة الحديدة، وغارتين على مزرعة أحد المواطنين في قرية الزعفران بمديرية الدريهمي، وثلاث غارات على مدينة اللحية.

طيران العدوان شن في محافظة صعدة ثلاث غارات على منطقة الأزهور وغارة على منطقة بني معين بمديرية رازح الحدودية، وتعرضت منازل ومزارع المواطنين في مديرية باقم لغارتين جويتين وقصف صاروخي ومدفعي مكثف، كما استهدف القصف قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية.

وفي 24 نوفمبر 2019، أصيب رجل بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة.

وفي محافظة الحديدة، قصف المرتزقة بأكثر من 18 قذيفة مدفعية أماكن متفرقة في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، واستهدفوا بالرشاشات المختلفة مناطق متفرقة جنوب وغرب مدينة التحيتا.

واحترق منزل مواطن في مدينة الدريهمي نتيجة قصف للمرتزقة على المدينة، واستهدفوا بالرشاشات أماكن متفرقة في منطقة كيلو 16، وبأكثر من 33 قذيفة مدفعية منازل وممتلكات المواطنين في منطقة الجاح الأعلى بمديرية بيت الفقيه.

واستحدث المرتزقة تحصينات قتالية شرق قرية الشعب وقصفوا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة شمال غرب قرية مغاري بمديرية حيس، وبقذائف المدفعية باتجاه شمال غرب مثلث العدين بالمديرية.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 12 غارة على مديرية مدغل، وغارة على مديرية مجز بمحافظة مأرب وغارتين على منطقة المزاريق، وغارة على الظهرة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

واستهدف قصف صاروخي سعودي مديرية قطابر الحدودية بمحافظة صعدة..

وفي 24 نوفمبر 2021، استشهد مواطنان وأصيب اثنان آخران، بغارة شنها طيران العدوان على مصنع للبلاستيك في جولة عمران بمديرية الثورة في أمانة العاصمة، كما شن غارتين على حي الأعناب السكني في مديرية معين، واستهدف بثلاث غارات منطقة النهدين في مديرية السبعين.

واستشهد مواطن وأصيب آخر ومهاجران أفريقيان بنيران الجيش السعودي في منطقتي الرقو والمفتح بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة.

وفي محافظة الحديدة شن الطيران التجسسي غارة على مديرية حيس، فيما قصف المرتزقة بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة.

واستهدف الطيران المعادي بثلاث غارات مديرية الجوبة وبغارتين مديرية صرواح في محافظة مأرب، وبغارة حوش الجمارك بمديرية حرض في محافظة حجة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، قصف المرتزقة بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة.