أخبار اليمن : ‫أبو حمزة: اليمن أعاد لنا بحرنا العربي الأحمر

‫أبو حمزة: اليمن أعاد لنا بحرنا العربي الأحمرأشاد الناطق العسكري باسم سرايا القدس، أبو حمزة، بالدور اليمني الداعم والمساند للشعب الفلسطيني ومقاومته، قائلاً: "اليمن السعيد الذي دك أم الرشراش بالصواريخ والمسيرات وأعاد لنا بحرنا العربي الأحمر لحاضنته العربية وقال للعدو إن حق التصرف القانوني لنا وليس لكم ولن يكون".

وقال أبو حمزة في كلمة مسجلة اليوم: "نعلن الالتزام بوقف العمليات العسكرية خلال فترة الهدنة الإنسانية وهو ساري المفعول ما التزم العدو وأي خرق سيقابل بالرد المناسب، ومشروعنا الجهادي لن يتوقف حتى تحرير كامل فلسطين".

ولفت إلى أنه "في ضوء المرحلة الأولى من الصفقة المرتقبة التي نفرج فيها عن عدد من أسرى العدو نبارك لأسرانا وأسيراتنا ونقول لهم إنكم تستحقون من مقاومتكم وشعبكم أكثر وأكثر ونحن قوم لا نترك أسرانا في أيدي الغاصبين ولن نبرح معركتنا حتى تحقيق كل أهدافنا".

وشدد على أن "الضفة كانت وما زالت جزء لا يتجزأ من معركة الدفاع عن الشرف العربي والإسلامي"، مشيرا إلى أن "وقف شعبنا ومقاومته يواجهون أعتى جيوش المنطقة وأكثرها ظلماً وفتكاً للحجر والبشر".

وتابع: "على مدار 48 يوماً دكت سرايا القدس والمقاومة الفلسطينية المدن والبلدات المحتلة بمئات الصواريخ وقذائف الهاون التي أعادت جنود وضباط الاحتلال إلى المشافي والمقابر والمصحات الفلسطينية. وقوات النخبة الباسلة اقتحمت على الموت بالموت وقدمت خيرة الأبناء في معركة التي حضرت فيها وحدة الساحات".

وأشار إلى أن "المقاومة الإسلامية في لبنان وجهت للعدو ضربات مميتة والقادم أعظم، وفي العراق توجه الضربات للقواعد الأمريكية، واليمن السعيد الذي دك أم الرشراش بالصواريخ والمسيرات وأعاد لنا بحرنا العربي الأحمر لحاضنته العربية وقال للعدو إن حق التصرف القانوني لنا وليس لكم ولن يكون، بوركت هذه السواعد المباركة ونشد على أيديكم فاستمروا على بركة الله".