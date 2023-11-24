أخبار اليمن : كاظم الساهر يغني لغزة بالإنجليزية

كاظم الساهر يغني لغزة بالإنجليزية
أطلق الفنان العراقي كاظم الساهر، مساء الخميس 23 نوفمبر، أغنية باللغة الإنجليزية بعنوان Hold Your Fire ستخصص مرابيحها لدعم الشعب الفلسطيني.
وأشار قيصر الأغنية العربية، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن هذا العمل الفني يهدف إلى "منح الموسيقى بعدا إنسانيا عمليا يتخطى الترفيه لتصبح وسيلة فاعلة لدعم السلام والجهود الإنسانية في غزة خصوصا".
والأغنية من تلحين الساهر، وكتب كلماتها توم لو، وقام بتوزيعها الموسيقي ميشال فاضل.
وتم إنتاج هذا العمل بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بقيادة "بريندا فونجوفا".
وأوضح الفنان العراقي في وقت سابق، قبل إطلاق الأغنية، أن هذه المبادرة "تهدف إلى استخدام الموسيقى كوسيلة لدعم السلام والجهود الإنسانية". مضيفا أن استخدام اللغة الإنجليزية كان بهدف الوصول إلى جمهور عالمي وتسليط الضوء على العمل الإنساني".
وسيتم التبرع بعائدات الأغنية لدعم أنشطة الأمم المتحدة الإنسانية في فلسطين، من خلال منظمات "الأونروا" (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى)، و"اليونيسف" (منظمة الأمم المتحدة للطفولة)، وبرنامج الأغذية العالمي، وفقاً لـRT.
وحققت الأغنية على القناة الرسمية لكاظم الساهر على "يوتيوب" 95 ألف مشاهدة حتى الآن، ولاقت إشادة كبيرة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
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