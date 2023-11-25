أخبار اليمن : استشهاد 66 صحفياً في غزة منذ 7 أكتوبر

استشهاد 66 صحفياً في غزة منذ 7 أكتوبرأعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، استشهاد 66 صحفياً في قصف للاحتلال على قطاع غزة، منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقالت النقابة في حصيلة نشرتها اليوم السبت "66 شهيدا من الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام منذ بدء الحرب الصهيوامريكية على قطاع غزة"، مشيرة إلى أن من ضمن هذه الحصيلة ست صحفيات استشهدن.

وأضافت:"هناك صحفيان مفقودان، فيما يوجد 31 صحفياً أسيرا اعتقلتهم سلطات العدو في الأراضي الفلسطينية".

وطالبت النقابة كل المؤسسات الدولية والعربية والفلسطينية العاملة في القطاع النسوي والحقوقي، بمتابعة وملاحقة منظومة العدوان على جرائمه بحق الزميلات الصحفيات اللاتي يتعرضن للاستهداف بالقتل والاعتقال والملاحقة والضرب والاعتداء على خلفية عملهن الصحفي".