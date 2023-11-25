أخبار اليمن : القسام تؤجل إطلاق الدفعة الثانية من الأسرى

القسام تؤجل إطلاق الدفعة الثانية من الأسرى
أعلنت كتائب القسام، تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين حتى التزام الاحتلال ببنود الاتفاق.
وقالت "القسام" عبر حسابها في "تلغرام": "تقرر تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الإغاثية لشمال القطاع، وعدم الالتزام بمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليها".
وفي وقت سابق، اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاحتلال الإسرائيلي بخرق الهدنة وعدم الالتزام بمعايير الإفراج عن الأسرى، وحذرت من أن ذلك يضع الاتفاق برمته في خطر.
وكان من المقرر أن تستأنف اليوم عملية الإفراج عن الأسرى التي بدأت أمس الجمعة، حيث كان من المنتظر أن يفرج الاحتلال عن 42 أسيرا من النساء والأطفال مقابل إفراج حماس عن 14 أسيرا إسرائيليا.
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