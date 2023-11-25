أخبار اليمن : الطقس يفاجئ اليمن.. والجوبي يكشف التفاصيل

الطقس يفاجئ اليمن.. والجوبي يكشف التفاصيل
كشف الفلكي اليمني أحمد الجوبي، عن مستجدات ومتغيرات طارئة في طقس اليمن مع دخول أولى ليالي النجمين، حاثاً المزارعين على أخذ الحيطة والحذر لحماية محاصيلهم.
وأكد الفلكي الجوبي أن "لليلة أولى ليالي النجمين"، موضحاً أن ليالي النجمين أجوائها غائمة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة.
ودعا الجوبي مجدداً المزارعين إلى تغطية مزروعاتهم خشية الضريب، مضيفاً: "سيحدث اقتران القمر بالثريا يوم غدٍ الأحد وأما تمام الاقتران فسيحدث الساعة الخامسة وعشر دقائق فجر الاثنين".
وأوضح الفلكي اليمني في منشور على حسابه فيس بوك، أن تكون الأجواء ليوم غدٍ الأحد في المرتفعات الجبلية صحوة مصحوبة برياح سرعتها 11 كم في الساعة، ودرجة الحرارة بعد الظهر 26 °، وبعد الفجر 6°، والرطوبة صباحا 56%.
وأفاد الجوبي بأن المناطق الصحراوية ستشهد أجواء صحوة جافة مصحوبة برياح سرعتها 12 كم في الساعة، ودرجة الحرارة بعد الظهر 29°، وبعد الفجر 17°، والرطوبة صباحا 39%.
وتوقع الفلكي الجوبي طقساً حاراً مصحوباً برياح سرعتها 28 كم في الساعة على المناطق الساحلية، حيث تتراوح درجات الحرارة بعد الظهر 32°، وبعد الفجر 26°، فيما الرطوبة صباحا 76%.
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