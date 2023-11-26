أخبار اليمن : الجوبي يؤكد اقتران القمر بالثريا ويحذّر من الطقس

الجوبي يؤكد اقتران القمر بالثريا ويحذّر من الطقس
ردّ الفلكي اليمني أحمد الجوبي، على الانتقادات العديدة التي وجهت إليه بعدم حدوث ظاهرة اقتران القمر بالثريا، مؤكداً ثبوت الرؤية بالعين، ومحذراً من طقس الـ24 ساعة المقبلة.
وقال الفلكي الجوبي: "لقد ثبت في هذه الليلة وهي ليلة 13 جُمَادَى الأولى اقتران القمر بالثريا رأي العين، وهذا اثبات قاطع لمن أنكر ذلك، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ"، مضيفاً: "تمام الاقتران الساعة الخامسة وعشر دقائق فجر الاثنين".
وحث الجوبي في منشور حديث على حسابه فيس بوك، المزارعين على أخذ الحيطة والحذر وتغطية مزروعاتهم خشيةً من الضريب.
وتوقع الفلكي اليمني أن تكون الأجواء يوم غدٍ الاثنين في المرتفعات الجبلية، صحوة مصحوبة برياح سرعتها 12 كم في الساعة، حيث تتراوح درجات الحرارة ظهراً 26°، وفجراً 6°، والرطوبة صباحاً 67%.
وحسب الجوبي قد يكون الطقس حاراً وجافاً في المناطق الصحراوية، مصحوباً برياح سرعتها 11 كم في الساعة، بينما درجات الحرارة ظهراً 29°، وفجراً 18°، والرطوبة صباحاً 45%.
وذكر الفلكي الجوبي أنه من المتوقع طقساً صحواً مصحوباً برياح سرعتها 26 كم في الساعة على المناطق الساحلية، فيما تتراوح درجات الحرارة ظهراً 31°، وصباحاً 26°، والرطوبة 79%.
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