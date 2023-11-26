أخبار اليمن : القسّام تفرج عن أسير روسي محتجز

القسّام تفرج عن أسير روسي محتجزسلّمت كتائب القسّام، مساء اليوم الأحد، محتجزاً يحمل الجنسية الروسية إلى الصليب الأحمر، ضمن الدفعة الثالثة من صفقة التبادل مع كيان العدو الصهيوني.

وأعلنت حركة "حماس" عن إطلاق سراح مواطن روسي محتجز لديها "تقديراً لموقف روسيا الداعم للقضية الفلسطينية".

وقالت الحركة، في بيان لها: "استجابة لجهود الرئيس الروسي فلاديمر بوتين وتقديراً للموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية أفرجت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن أحد الأسرى من حملة الجنسية الروسية".

وسلّمت القسام للصليب الأحمر 13 أسيراً صهيونياً وثلاثة محتجزين تايلانديين وآخر روسي.

وكشف موقع صحيفة "تلغراف" البريطانية، أنّ إيران أدّت دوراً في إطلاق سراح عشرة أسرى تايلانديين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزّة.. موضحاً أنّ طهران سهّلت الإفراج عنهم بناءً على طلبٍ من وزارة الخارجية التايلاندية ورئاسة البرلمان في البلاد.

ووفاءً بوعودها، حرّرت كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية، يومي الجمعة والسبت، 78 أسيرة وأسيراً قاصراً من سجون الاحتلال، ضمن الدفعتين الأولى والثانية من صفقة التبادل، في المقابل أطلقت سراح 26 أسيراً صهيونياً في قطاع غزة، بالإضافة إلى 14 من الأجانب.

وينصّ اتفاق الهدنة المؤقتة (أربعة أيام)، والتي دخلت يومها الثالث، على أن تدخل المساعدات الإنسانية للقطاع، وأن يطلق الاحتلال سراح 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين الأسرى في سجونه، مع وقف إطلاق النار والأعمال العسكرية، في مقابل أن تطلق المقاومة الفلسطينية 50 من النساء والأطفال الأسرى لديها.

