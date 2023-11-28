أخبار اليمن : انتشال 160 شهيداً من تحت الأنقاض في غزة

انتشال 160 شهيداً من تحت الأنقاض في غزةأعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، اليوم الثلاثاء، انتشال 160 شهيداً من تحت الأنقاض خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفت المكتب إلى أن قصف الاحتلال تسبب بهدم 50 ألف وحدة سكنية بشكل كلي، و250 ألفاً بشكل جزئي.

وأوضح، أنه قبل بدء الحرب كانت تدخل غزة 600 شاحنة يومياً، ومنذ بدء الحرب لم تدخل حبة قمح واحدة.

واستشهد أكثر من 16 ألف فلسطيني، بينهم 6150 طفلا، وما يزيد على 4 آلاف امرأة خلال العدوان الإسرائيلي على غزة الذي بدأ في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.