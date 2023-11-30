أخبار اليمن : الخطري تهنئ رئيس المؤتمر بعيد الاستقلال

الخطري تهنئ رئيس المؤتمر بعيد الاستقلالتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين ابوراس، برقية تهنئة بمناسبة العيد الـ56 للاستقلال الـ30 من نوفمبر، من الأمين العام المساعد لقطاع المرأة الأستاذة فاطمة الخطري.. جاء فيها:

الشيخ المناضل الجسور / صادق بن امين ابو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - الأكرم

تحية طيبة وبعد:

يسرني ان ابعث اليكم ازكى التحايا واسمى التهاني واطيب التبريكات بمناسبة العيد ﺍﻟـ56 للاستقلال الوطني، الذي انجزه شعبنا اليمني في ﺍلـ30 ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻋﺎﻡ 1967ﻡ، والذي كان تتويجاً عظيماً لنضالاته في مقاومة الاحتلال البريطاني وإجباره على الرحيل من وطننا الغالي. وكان نضال شعبنا تجسيداً لأروع صور التلاحم النضالي على مستوى مختلف ربوع الوطن.

وبهذه المناسبة العظيمة ندعو الله لكم بالعون والتوفيق في قيادة تنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام، وكل عام وأنتم وتنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام واليمن بألف خير،،،

فاطمة الخطري

الأمين العام المساعد لقطاع المرأة