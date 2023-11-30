أخبار اليمن : الوهباني يهنئ رئيس المؤتمر بالعيد الـ56 للاستقلال الوطني

الوهباني يهنئ رئيس المؤتمر بالعيد الـ56 للاستقلال الوطنيرفع الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق امين ابوراس، بمناسبة العيد الـ56 للاستقلال الوطني الـ30 من نوفمبر المجيد.. جاء فيها:

الأخ/ صادق بن امين ابو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام – المحترم

ﻳﺴﺮﻧﻲ أن أرفع اليكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول العيد الوطني ﺍﻟـ56 للاستقلال في ﺍلـ30 ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻋﺎﻡ 1967ﻡ، والذي مثل نصرا لليمنيين وتحقيقا لحريتهم وانجازا لسيادتهم التي كانت مصادرة من قبل الاحتلال البريطاني البغيض.

التحية والتقدير لكل المناضلين الأحرار الذين صنعوا فجر الاستقلال ـ الثلاثين من نوفمبر ـ ولشهداء الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر وكل شهداء الوطن الذين سقطوا جراء العدوان والمحتلين الجدد الذين نؤكد على حق شعبنا في مقاومتهم حتى طردهم وتحقيق استقلالهم مرة أخرى كما فعلوا مع كل الغزاة والمحتلين عبر مختلف مراحل التاريخ.

مرة اخرى نهنئكم بهذه المناسبة متمنيين لكم دوام الصحة والتوفيق في مهامكم الوطنية والتنظيمية.

اخوكم الشيخ/

جابر عبدالله غالب الوهباني

الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام