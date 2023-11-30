الشريف يهنئ أبو راس بعيد الاستقلال الـ30 من نوفمبر
رفع الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق امين ابوراس، بمناسبة حلول العيد الـ56 للاستقلال المجيد 30 نوفمبر.. جاء فيها:
الأخ/ صادق بن امين ابو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام – الاكرم
ﻳﺴﺮﻧﻲ أن أرفع اليكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول العيد الوطني ﺍﻟـ56 للاستقلال في ﺍلـ30 ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻋﺎﻡ 1967ﻡ، والذي تحقق فيه النصر بطرد المحتل البريطاني من جنوب الوطن وتجسيد وحدة وتلاحم ابناء الشعب اليمني في مقاومة الظلم والاستبداد والاحتلال من خلال ثورته الخالدة 26 سبتمبر و14 اكتوبر.
ان شعبنا اليمني ومثلما نجح في طرد المحتل البريطاني بعد مائة وثمانية وعشرين عاما من الاستعمار البغيض لجنوب الوطن فانه قادر اليوم على ان يحقق الاستقلال الثاني من المحتلين الجدد مهما كانت مسمياتهم او الاقنعة التي يحاولون بها اخفاء حقيقة انتهاكهم لسيادة بلدنا.
نهنئكم مرة أُخرى بعيد الاستقلال الوطني، سائلين الله العلى القدير أن يمن عليكم بموفور الصحة، ويوفقكم لخدمة الوطن والمؤتمر الشعبي العام.
اخوكم الشيخ/
خالد عبدالوهاب الشريف
الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الشريف يهنئ أبو راس بعيد الاستقلال الـ30 من نوفمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.