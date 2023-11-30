أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يواسي آل الحزمي

رئيس المؤتمر يواسي آل الحزمي
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ / محمد احمد سيف الحزمي، الذي انتقل الى رحمة الله بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء والاخلاص في خدمة الوطن والمجتمع.
وأشار رئيس المؤتمر الشعبي العام الى مواقف الفقيد النضالية في الدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة والمكتسبات الوطنية، منوها كذلك الى اسهامات الفقيد في عمل الخير واصلاح ذات البين في محيطه الاجتماعي والجغرافي.
وفي برقية العزاء التي بعثها الى الشيخ/ عبدالسلام محمد احمد سيف الحزمي- عضو اللجنة الدائمة الرئيسية- رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالدائرة (95) مديرية الحزم، والدكتور/ صادق محمد احمد سيف الحزمي- عضو اللجنة الدائمة، واخوانهم، وكافة ال الحزمي بمديرية حزم العدين محافظة إب، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه وعظيم مواساته بهذا المصاب الأليم.
سائلاً المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وزملاءه الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنا إليه راجعون ".
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