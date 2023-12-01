أخبار اليمن : فروع المؤتمر تهنئ ابوراس بعيد الاستقلال وتشيد بمواقف التنظيم مع فلسطين

فروع المؤتمر تهنئ ابوراس بعيد الاستقلال وتشيد بمواقف التنظيم مع فلسطينرفع رؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والجامعات برقيات التهاني إلى الأخ صادق بن أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام، بمناسبة العيد الـ56 للاستقلال المجيد 30 نوفمبر1967م.

وهنأوا في البرقيات باسمهم ونيابة عن كافة قيادات وأعضاء وقواعد وأنصار المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والجامعات، رئيس المؤتمر ونوابه، وكافة قيادات المؤتمر، وأبناء الشعب اليمني العظيم، بهذه المناسبة الوطنية التي مثلت نقطة مضيئة في تاريخ اليمن المعاصر.

وأكدت البرقيات أن الثلاثين من نوفمبر مناسبة وطنية خالدة في ذاكرة كل الأحرار من أبناء اليمن، حيث ستظل منارة تضيئ الطريق وتعيد للذاكرة الوطنية تضحيات الشهداء في مختلف المراحل وأن تلك التضحيات ستظل مصدر‮ ‬إلهام‮ ‬لمواجهة‮ ‬الغزاة والمحتلين الجدد ومخططاتهم ضد اليمن ووحدته وسيادته واستقلاله.

ودعت البرقيات إلى توحيد الصفوف لمواجهة الغزاة وقواتهم الأجنبية المتواجدة في المناطق المحتلة من وطننا وافشال مخططاتهم لتمزيق وتقسيم اليمن؛ مشيدة في الوقت نفسه بمواقف المؤتمر الشعبي العام وقيادته الثابتة والمبدئية في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، ودور القوات المسلحة في توجيه ضربات بالستية وطيران مسير على أهداف إسرائيلية بالأراضي المحتلة.

وجددت البرقيات العهد لله والوطن والثورة والوقوف خلف قيادة المؤتمر الحكيمة معبرة عن ثقتها في أن المؤتمر الشعبي العام سيبقى بقيادة الأخ صادق امين ابو راس، متصدراً للعمل الوطني ومنحازاً لقضايا الوطن وهموم أبنائه في مختلف الظروف والمراحل.