أخبار اليمن : الهياشي مهنئا أبو راس .. 30 نوفمبر نبراساً دائما لمواجهة الغزاة عبر العصور

الهياشي مهنئا أبو راس .. 30 نوفمبر نبراساً دائما لمواجهة الغزاة عبر العصورتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق امين أبو راس، برقية تهنئة من القائم بأعمال القائم بأعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية، عضو الامانة العامة، الشيخ /سيف عبدالولي الهياشي، بمناسبة العيد الـ56 للاستقلال الوطني الـ30 من نوفمبر1967 ينشر ( دوت الخليج)فيما يلي نصها:

الأخ المناضل الشيخ / صادق بن أمين أبو راس ..

رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم حفظكم الله

تحية طيبة وبعد :-

يسرني أن أتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات باسمي شخصيا ونيابة عن زملائي في قيادة دائرة المنظمات الجماهيرية بالأمانة العامة للمؤتمر وقيادات منظمات المجتمع المدني من أعضاء المؤتمر بمناسبة العيد ال56 للاستقلال الوطني المجيد 30نوفمبر1967م بطرد المحتل البريطاني من جنوب الوطن الغالي والذي جاء اليوم تتويجا لثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر المجيدتين.

لقد تحقق عيد الاستقلال في 30 نوفمبر 1967م بفضل نضال وتضحيات خيرة ابناء الوطن الاحرار والمناضلين العظماء لنيل الحرية والاستقلال وتحقيق السيادة الوطنية على تراب الوطن وانها ستظل نبراسا وهاجآ مضيئا على مر العصور .

وهو الموقف الراسخ والمبدئي والثابت الذي يسطرونه احرار اليوم من ابناء شعبنا اليمني العظيم من كل التكوينات السياسية في مواجهة الغزاة والمحتلين الجدد وتطهير كافة التراب اليمني من رجس المحتل الاثم ونيل الحرية الكاملة.

الاخ رئيس المؤتمر

نجدد لكم من جديد دعمنا الكامل لقيادتكم الحكيمة لحزبنا الرائد المؤتمر الشعبي العام والذي من خلالها يستعيد كل يوم تماسكه وعافيته وتجديد بنائه وتعزيز وإبراز دوره التنظيمي والوطني في الحفاظ على سيادة الوطن وأمنه واستقراره .

وفي الأخير نتمنى لكم التوفيق والنجاح والصحة والعافية ولشعبنا العظيم كل الخير والأمن والاستقرار والنصر

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخوكم الشيخ /سيف عبدالولي الهياشي

القائم بأعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية

عضو الامانة العامة