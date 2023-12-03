أخبار اليمن : قصف يمني على سفينتين إسرائيليتين في باب المندب

قصف يمني على سفينتين إسرائيليتين في باب المندبأكدت القوات المسلحة اليمنية استهداف سفينتين إسرائيليتين في بابِ المندب، بصاروخِ بحري وطائرةٍ مسيرةٍ.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها، أن استهداف السفينتين "يونِتي إكسبلورر" و"نمبر ناين"، صباح اليوم الأحد جاء بعد رفضِ السفينتينِ الرسائلَ التحذيريةَ من القواتِ البحريةِ اليمنيةِ.

وأشار البيان إلى استمرار القوات المسلحة اليمنية في "منعِ السفنِ الإسرائيليةِ من الملاحةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربي حتى يتوقفَ العُدوانُ الإسرائيليُّ على الأشقاء الصامدين في قطاعِ غزة".

وجددت تحذيرَها لكافةِ السُّفُنِ الإسرائيليةِ أوِ المرتبطةِ بإسرائيليين بِأنَّها سوفَ تصبحُ هدفاً مشروعاً في حالِ مخالفتِها لما جاءَ في هذا البيانِ والبياناتِ السابقةِ الصادرةِ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية.