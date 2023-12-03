أخبار اليمن : تحذير هام من استخدام أدوية نزلات البرد

تحذير هام من استخدام أدوية نزلات البردحذرت لجنة السلامة التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية، الجمعة، بعض المرضى من خطورة استخدام الأدوية المخفِفة لاحتقان الأنف.

وأوصت المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الشديد أو غير المسيطَر عليه (غير المعالج أو المقاوم للعلاج)، أو الفشل الكلوي الحاد (المفاجئ) أو المزمن (الطويل الأمد)، بالتوقف عن استخدام أدوية تخفيف احتقان الأنف التي تحتوي على السودوإيفيدرين.

ويستخدم كالسودوإيفيدرين غالباً كمنشّط مزيل للاحتقان في حالات نزلات البرد أو الحساسية، لكنه قد يتسبب بمتلازمة الاعتلال الدماغي الخلفي العكوس ومتلازمة تضيّق الأوعية الدماغية العكوسة، وهما تأثيران نادران يمكن أن يؤديا إلى انخفاض في تدفّق الدم إلى الدماغ، مما قد يُحدِث مضاعفات خطيرة مميتة.. بحسب موقع وكالة الأدوية الأوروبية.

وأشارت الوكالة إلى ضرورة قيام المتخصصين في الرعاية الصحية بمطالبة المرضى بالتوقف فوراً عن استخدام هذه الأدوية وطلب العلاج إذا ظهرت عليهم أعراض متلازمة الاعتلال الدماغي الخلفي العكوس ومتلازمة تضيّق الأوعية الدماغية العكوسة، كالصداع الشديد المفاجئ والغثيان والقيء والتشنجات والاضطرابات البصرية.

كما أوصت اللجنة بتحديث المعلومات المتعلقة بكل الأدوية التي تحتوي على السودوإيفيدرين بتضمينها هذه المخاطر.