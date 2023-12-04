أخبار اليمن : "يونيسف": إنذار أخير لإنقاذ أطفال غزة

"يونيسف": إنذار أخير لإنقاذ أطفال غزة
أكد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" جيمس إلدر، أن "أسوأ قصف في الحرب يحدث حالياً في جنوب قطاع غزة، ونرى خسائر فادحة في صفوف الأطفال".
وأضاف إلدر، في منشور على حساب المنظمة عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقاً: ":"أسوأ قصف في الحرب يجري حاليا في جنوب قطاع غزة، ونرى خسائر فادحة في صفوف الأطفال".
وكتب المسؤول الأممي "لدينا إنذار أخير لإنقاذ أطفال غزة وضميرنا الجماعي".
يذكر أن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الآن عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
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