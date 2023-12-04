أخبار اليمن : أبو عبيدة: دمرنا 28 آلية صهيونية خلال 24 ساعة

أبو عبيدة: دمرنا 28 آلية صهيونية خلال 24 ساعةقال الناطق العسكري باسم كتائب القسّام، أبو عبيدة، إن مجاهدي القسام دمروا 28 آلية عسكرية صهيونية كلياً أو جزئياً في كافة محاور القتال في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضاف، في بيان صحفي، أن مجاهدي القسام استهدفوا القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معها من مسافة صفر وأوقعوا فيها قتلى بشكل محقق.

وأكد أبو عبيدة أن مدفعية القسام دكت الحشود العسكرية بقذائف الهاون من العيار الثقيل، ووجهت رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل المدن الإسرائيلية.