أخبار اليمن : جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 5 ديسمبر

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 5 ديسمبرفي مثل هذا اليوم 5 ديسمبر شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي سلسلة من الغارات على مختلف المحافظات أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال وتدمير في الممتلكات العامة والخاصة في جرائم حرب مكتملة الأركان.

ففي 5 ديسمبر 2015، استشهد مواطن ونفقت سبعة الآف دجاجة مع فراخها إثر غارتين شنهما طيران العدوان على مزرعة للدواجن ولوكندة شعبية بمديرية مستبأ محافظة حجة، كما شن ثلاث غارات على مناطق زراعية في مديرية الشاهل وخمس غارات على مناطق متفرقة شرقي مديرية حرض.

واستشهد مواطن وأصيب اثنان آخران جراء غارات لطيران العدوان على مناطق ضلاع ومدام وعرام مديرية همدان بمحافظة صنعاء، وأسفرت أيضاً عن أضرار في الأراضي الزراعية ومراعي الأغنام، ودمر بأربع غارات شبكة الاتصالات في فرضة نهم.

وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان عدد من الغارات على منازل المواطنين في منطقة مران بمديرية حيدان ما أدى إلى تدمير منزلين وسيارة مواطن واستهدف أيضا سيارة مواطن بمنطقة البلقي بالمديرية ما أدى إلى احتراقها.

واستهدف الطيران المعادي بعدة غارات منطقتي وادي أحمد ودارس بمديرية الثورة في أمانة العاصمة ما أدى إلى تضرر عدد كبير من منازل المواطنين، وشن عدة غارات على منطقة الغول براس عقبة ثرة بمديرية مكيراس ومنطقة دقي بمديرية الزاهر ومديرية الطفة بمحافظة البيضاء مخلفاً أضراراً كبيرة بالمنشآت العامة والخاصة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهدت طفلة وأصيبت والدتها وشقيقتيها، في غارة لطيران العدوان على منزلهن في منطقة بني معين بمديرية رازح محافظة صعدة، في حين استشهدت امرأة وطفلتان جراء خمس غارات للطيران بقنابل عنقودية على مديرية باقم، وتعرضت المناطق الحدودية لقصف صاروخي استهدف منازل المواطنين وسياراتهم والطرق العامة.

وأصيبت طفلة في العاشرة من عمرها، في غارتين على منزل المواطن عبدالكريم الصماط، في مديرية بلاد الروس بمحافظة صنعاء، كما شن غارة على مفرق المديد في بني فراس بمديرية أرحب ما أدى إلى أضرار بالأراضي الزراعية وممتلكات المواطنين، وغارة على منطقة البطنة بمديرية نهم خلفت أضراراً في منازل المواطنين وممتلكاتهم.

وفي المحافظة نفسها، استهدف الطيران المعادي بغارتين طريق صنعاء ذمار بنقيل يسلح في مديرية بلاد الروس ما أدى إلى قطع الطريق، وبثلاث غارات منطقة عمد بمديرية سنحان وبني بهلول خلفت أضرار بالأراضي الزراعية وممتلكات المواطنين.

طيران العدوان شن في محافظة صعدة 12 غارة على منطقتي الثعبان ومندبة وآل الزماح بمديرية باقم، خلفت أضراراً كبيرة بممتلكات المواطنين، وغارتين على منطقة الجعملة بمديرية مجز وغارتين على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر، فيما تعرضت مناطق متفرقة بمديرية شدا الحدودية لقصف صاروخي سعودي استهدف مزارع المواطنين ومنازلهم .

وشن طيران العدوان غارة على منطقة كهبوب بمديرية المضاربة في محافظة لحج، وأربع غارات على مديريتي الدريهمي والخوخة في محافظة الحديدة، وخمس غارات على الربوعة وثلاث غارات على الثعبان في عسير.

وقصف مرتزقة العدوان بالمدفعية قرى الزايد بمديرية صرواح في محافظة مأرب.

وفي 5 ديسمبر 2017، استشهد ثمانية مواطنين بغارة شنها طيران العدوان استهدفت سيارة بمنطقة آل مقنع في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة، كما شن غارتين على منطقة آل الشيخ بالمديرية وأربع غارات على منطقة الغور بمديرية غمر وثلاث غارات على منطقة الصوح بمديرية كتاف وغارة على منطقة آل علي بمديرية رازح.

وتعرضت منطقتا آل مقنع وآل طارق بمديرية منبه ومنطقة الغور بمديرية غمر لقصف صاروخي ومدفعي سعودي، وأطلق العدوان أكثر من 200 صاروخ على مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية.

واستشهدت طفلة في الثامنة من عمرها وأصيب 13 مواطناً آخرين بينهم نساء وأطفال جراء غارة شنها طيران العدوان على منزل أحد المواطنين بمنطقة شمسان في مديرية مبين بمحافظة حجة، وأدت كذلك إلى تدمير المنزل وتضرر المنازل المجاورة، كما شن 11 غارة على مديريتي حرض وميدي.

وأصيب مواطن إثر غارة لطيران العدوان على الخط العام في منطقة نجر بمديرية عيال سريح في محافظة عمران.

واستهدف طيران العدوان بغارة حصن عفاش في مديرية سنحان وبني بهلول بمحافظة صنعاء ما أدى إلى أضرار كبيرة فيه، وشن في أمانة العاصمة أربع غارات على جسر الرئاسة، وغارتين على بوابة الرئاسة وتسع غارات على القصر الجمهوري، وأربع غارات على حي الكميم، وغارة على منصة السبعين، كما شن غارتين على المدرسة الفنية وسط العاصمة، وغارتين على جولة المصباحي وغارة على منطقة حدة خلفت أضراراً كبيرة في ممتلكات المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وتدمير للبنية التحتية.

وقصف طيران العدوان الحربي بغارتين منطقة وادي جاره في الخوبة بجيزان، فيما قصف طيران الأباتشي الوادي بـ 25 صاروخاً، وقرية قوى بعشرة صواريخ.

وشن الطيران المعادي أكثر من 12 غارة على منطقة يختل في مديرية المخا بمحافظة تعز.

طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية عسيلان بمحافظة شبوة وغارة على مدينة الحديدة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهدت فتاة وأصيب ثلاثة مواطنين بقصف مدفعية مرتزقة العدوان على منطقة الجبلية بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة، كما قصفوا بمختلف عيارات الرشاشات باتجاه قرية الشرف ومحل الشيخ.

وفي المحافظة نفسها قصف المرتزقة بأكثر من 60 قذيفة مدفعية قرية الزعفران بمنطقة كيلو 16 في مديرية الدريهمي، فيما شن طيران العدوان غارتين على مزارع مواطنين شمال شرق قرية الخضارية بالحسينية في مديرية بيت الفقيه وثلاث غارات خلف مستشفى الكويت وغارة بالقرب من فندق الاتحاد بمنطقة 7 يوليو السكنية بمدينة الحديدة.

طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية باقم بمحافظة صعدة، في حين استهدف الجيش السعودي بقصف صاروخي ومدفعي مزارع ومنازل المواطنين بمناطق متفرقة في مديريتي باقم ورازح الحدوديتين.

واستهدف الطيران المعادي بغارتين مدينة حرض في محافظة حجة.

وفي 5 ديسمبر 2019، استحدث المرتزقة تحصينات قتالية جديدة شرق مدينة الشعب بمدينة الحديدة وشمال قرية مغاري بمديرية حيس، وقصفوا بالهاونات باتجاه مثلث العدين في مديرية حيس، واستهدفوا قرية الشجن في مديرية الدريهمي بخمس قذائف هاون مما أدى إلى حريق في بيوت المواطنين، وقصفوا قرية الكوعي في المديرية بأكثر من ثماني قذائف هاون.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، أصيب تسعة مواطنين بقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة.

وشن طيران العدوان غارتين على مديرية مدغل بمحافظة مأرب، وغارة على مجازة في عسير، وغارة على منطقة الشرفة قبالة نجران.

وفي محافظة الحديدة، شن الطيران التجسسي المقاتل غارة على منطقة الفازة بمديرية التحيتا، وقصف المرتزقة بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.

وفي 5 ديسمبر 2021، أصيب تسعة مواطنين، وتضرر عدد من المنازل جراء خمس غارات شنها طيران العدوان على محطة للمشتقات النفطية وهنجر للمواد الغذائية في حي الأعناب السكني بمديرية معين في أمانة العاصمة.

وأصيبت طفلة وامرأة بانفجار لغم من مخلفات العدوان في عزلة مرهبة بمديرية نهم محافظة صنعاء.

وشن طيران العدوان 34 غارة على مناطق متفرقة من مديريتي الجوبة وصرواح في محافظة مأرب خلفت أضراراً بالممتلكات العامة والخاصة، واستهدف بثلاث غارات مديرية مقبنة في محافظة تعز، وبغارتين مزارع المواطنين في مديرية الظاهر بمحافظة صعدة، وشن غارة على منطقة الربوعة في عسير.

وفي محافظة الحديدة، شن الطيران التجسسي خمس غارات جنوب مديرية حيس، واستحدث المرتزقة تحصينات قتالية في المديرية، وقصفوا بالصواريخ والمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في مديرية مقبنة بمحافظة تعز، ومنطقة الجبلية في مديرية التحيتا ومديرية حيس بمحافظة الحديدة، وقصفوا بالمدفعية والصواريخ والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة، في حين شن الطيران التجسسي غارة على مديرية حيس.