أخبار اليمن : تحذيرات .. موجة صقيع شديدة على 5 محافظات يمنية

تحذيرات .. موجة صقيع شديدة على 5 محافظات يمنيةأفاد المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر باستمرار وتعمق تأثير الكتلة الهوائية الباردة على المحافظات الجبلية وأجزاء من الهضاب الداخلية و الصحارى.

وتوقع المركز في نشرته الجوية أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة في المحافظات الجبلية خاصة الأحواض الجبلية لمحافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء مع تكوّن الصقيع (الضريب) على أجزاء متفرقة منها.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة إلى باردة نسبياَ في المناطق المرتفعة من محافظات الضالع، إب، تعز، لحج، أبين، شبوة، حضرموت، غرب مأرب وغرب الجوف.

وقد تكون الأجواء جافة وباردة نسبياَ بوجه عام في المناطق الصحراوية أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح نشطة تتراوح سرعتها بين 16-28 عقدة مع هبات تصل إلى 35 عقدة على الساحل الجنوبي والشرقي خاصة أرخبيل سقطرى ومدخل باب المندب والساحل الغربي.

وذكر أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت كما يأتي/ ذمار : 1.4 ، عمران : 2.6، صنعاء : 3.6، إب : 7.5، السدة: 9 درجات.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حذر المركـز المواطنين من الأجواء الباردة إلى شديدة البرودة خاصة كبار السن والمرضى والأطفال والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر.

ودعا المزارعين ورعاة الماشية والنحل إلى حماية محاصيلهم الزراعية وممتلكاتهم من الماشية والنحل، من آثار موجة البرد الشديد.

ونبه مرتادي البحر والصيادين في جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وخليج عدن وحول أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

