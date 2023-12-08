أخبار اليمن : جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 8 ديسمبر

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 8 ديسمبرفي مثل هذا اليوم 8 ديسمبر ارتكب العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي جرائم مروعة بحق المدنيين الأبرياء في مختلف المحافظات.

ففي 8 ديسمبر 2015، استشهدت ثلاث نساء ورجل ودمر منزل وتضررت المنازل المجاورة، جراء استهداف طيران العدوان منزل المواطن صالح جرمان بمنطقة مرحض بمديرية كتاف محافظة صعدة.

ودمر طيران العدوان بعدة غارات مقر نادي الشباب الرياضي الثقافي الاجتماعي بمحافظة البيضاء، وتسبب في تضرر ممتلكات المواطنين والمحلات التجارية والمباني الحكومية المجاورة.

الطيران المعادي شن عدة غارات على المنطقة المحيطة بقصر الشعب والمخبز الآلي وفندق سوفتيل بمدينة تعز، ومنطقتي الراهدة وعزان وهجدة والمطار القديم، كما استهدف بغارتين منزلا بحي الجحملية يأوي مسلحين من المرتزقة ما أدى إلى مصرع عدد كبير منهم وإصابة آخرين.

وشن طيران العدوان أربع غارات على مدينة حرض بمحافظة حجة مستخدما قنابل عنقودية محرمة دوليا، فيما شن المرتزقة قصفاً مدفعياً على مناطق عدة بالمدينة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، أصيبت امرأة ودمرت سيارة جراء استهداف مرتزقة العدوان منزل مواطن في منطقة غولة عاصم بمديرية نهم في محافظة صنعاء، فيما شن الطيران ثلاث غارات على منطقة التخراف وخمس غارات على منطقة جربان في مديرية سنحان وبني بهلول أسفرت عن أضرار بليغة بالأراضي الزراعية.

وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان أكثر من 25 غارة على مناطق متعددة من مديرية باقم الحدودية خلفت أضراراً كبيرة في منازل وممتلكات المواطنين، واستهدف بغارة منطقة المنزالة بمديرية الظاهر باستخدام قنابل عنقودية، وبغارة أخرى منطقة آل غبير بمديرية سحار، كما ألقى قنابل صوتية على مديريتي سحار ومجز في حين تعرضت مديريات الظاهر وشدا ورازح لقصف صاروخي سعودي.

وشن الطيران المعادي ثلاث غارات على تبة كلية الهندسة العسكرية بمديرية شعوب في أمانة العاصمة، وغارة على منطقة الجبانة بمحافظة الحديدة، وخمس غارات على برج الإتصالات في المرتفعات المطلة على مديرية السوادية بمحافظة البيضاء،

طيران العدوان شن غارة على منزل أحد المواطنين في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وغارتين على الشرفة في نجران وخمس غارات على الربوعة وآل صبحان في عسير، وثلاث غارات على جبل الدود في جيزان.

وفي 8 ديسمبر 2017، استشهد 15 مواطنا وأصيب آخرون في غارات شنها طيران العدوان على منطقة شعبان في مديرية رازح بمحافظة صعدة، كما استشهد ثمانية مواطنين جراء ثلاث غارات على منطقة بني معاذ بمديرية سحار.

طيران العدوان شن غارتين على منطقة الفرع بمديرية كتاف، وثماني غارات على موقعي الشبكة والشرفة في نجران، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي منطقة الغور بمديرية غمر الحدودية.

واستشهد أربعة مواطنين وجرح خمسة آخرون من العاملين والحراسة بينهم إعلامي بغارتين شنهما الطيران المعادي على بوابة التلفزيون بمديرية الثورة في أمانة العاصمة، واستهدف بعشر غارات مناطق يام وضبوعة والقتب وبران في مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأصيب ثلاثة مواطنين ودمر عدد من المنازل في غارتين لطيران العدوان على منطقة الظفير بمديرية مبين محافظة حجة، كما شن غارتين على مديرية وشحة.

واستهدف طيران العدوان بأربع غارات مديرية صروح بمحافظة مأرب، وشن 12 غارة على موقعي الشرفة والشبكة في نجران.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد ستة مواطنين وأصيب 12 آخرون بينهم نساء وأطفال جراء قصف لمرتزقة العدوان على دوار الربصة في مدينة الحديدة، فيما شن الطيران ثلاث غارات على منطقة الجبانة في مديرية الحالي.

وقصف المرتزقة قريتي الزعفران ومحل الشيخ في مديرية الدريهمي بأكثر من 135 قذيفة مدفعية وبالأسلحة الرشاشة ، فيما شن الطيران المعادي غارتين شمال منطقة كيلو 16 بالمديرية.

وشن طيران العدوان ثماني غارات على مناطق متفرقة في مديرية نهم بمحافظة صنعاء وخمس غارات على مديرية كتاف ومنطقة الملاحيظ بمديرية الظاهر بمحافظة صعدة ، وخمس غارات أخرى على مناطق متفرقة من مديرية باقم، فيما شنت طائرة بدون طيار غارة على شبكة الاتصالات في منطقة بني معين بمديرية رازح الحدودية، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف منازل ومزارع المواطنين في مديرية باقم وقرى آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية، كما تضررت ممتلكات المواطنين ونفق عدد من المواشي بقصف صاروخي ومدفعي على مديرية رازح الحدودية.

وفي 8 ديسمبر 2019، استشهد مواطن وأصيب آخر جراء قصف المرتزقة بالمدفعية منطقة المدمن بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة، بينما أصيبت امرأة واثنان من أطفالها في قصف مدفعي للمرتزقة استهدف منزلهم في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه.

واحترق عدد من منازل المواطنين في مدينة الدريهمي جراء استهدافها من قبل المرتزقة بمختلف الأسلحة الرشاشة، كما قصفت دبابة لهم قرية الشجن في أطراف المدينة، وأطلقوا أربعة صواريخ كاتيوشا على منطقة الفازة بمديرية التحيتا وقصفوا بأكثر من 27 قذيفة مدفعية منطقة الجبلية، كما مشطوا المنطقتين بشكل مكثف بالعيارات الرشاشة.

وقصف المرتزقة بعدد من القذائف المدفعية شرق مديرية حيس، وبأكثر من 14 قذيفة هاون قريتي الشجن والكوعي، واستهدفوا بشكل متقطع بالعيارات الرشاشة شارعي صنعاء والخمسين بمدينة الحديدة ومنطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي.

واستشهد ثلاثة من المهاجرين الأفارقة وأصيب آخرون بنيران حرس الحدود السعودي في سوق الرقو بمديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة، في حين استشهد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية شدا الحدودية، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان تسع غارات على شبكة الاتصالات في جبل ضين بمديرية عيال سريح في محافظة عمران، وألقى ثلاث قنابل ضوئية على منطقه بني حجاج بمديريه السودة.

وفي محافظة الحديدة، شن الطيران التجسسي المقاتل ثلاث غارات على منطقة الفازة بمديرية التحيتا، و11 غارة على شارع الـ50 بمدينة الحديدة، بينما استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في حيس والفازة، وقصفوا بـ 281 قذيفة مدفعية وصاروخاً وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.

واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديريتي رازح ومنبه الحدوديتين بمحافظة صعدة، فيما شن الطيران غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف وغارتين على منطقة الحصامة بمديرية الظاهر.

طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديريات ماهلية ومدغل وصرواح بمحافظة مأرب، وسبع غارات على مديرية نهم بمحافظة صنعاء، وغارتين على منطقة اللبنات بصحراء الحزم في محافظة الجوف.

وفي 8 ديسمبر 2021، أصيب مواطن بقصف مدفعي سعودي على منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة ، فيما شن الطيران غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف.

واستهدف طيران العدوان بـ25 غارة مديريتي الجوبة وصرواح في محافظة مأرب، وشن غارة على مديرية حيس بمحافظة الحديدة، فيما قصف المرتزقة بالصواريخ والمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، قصف مرتزقة العدوان بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة.