أخبار اليمن : الساعات الأشد.. احذروا الصقيع والرياح القوية

الساعات الأشد.. احذروا الصقيع والرياح القويةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات، وهبوب رياح نشطة على سواحل البلاد خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء مع احتمال تكّون الصقيع (الضريب) على أجزاء متفرقة منها.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة إلى باردة نسبياَ في المناطق المرتفعة من محافظات الضالع، إب، تعز، لحج، أبين، شبوة، حضرموت، مأرب والجوف أثناء الليل والصباح الباكر.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح نشطة تتراوح سرعتها بين 15 -27 عقدة على السواحل الجنوبية والغربية ومدخل باب المندب وأرخبيل سقطرى .

وأوضح أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت في ذمار : 1.2، عمران : 3.4، صنعاء : 4.0، السدة: 6.5، اب : 7.5، المحويت : 9.6.

وحذر المركز المواطنين من الأجواء الباردة إلى شديدة البرودة خاصة كبار السن والمرضى والأطفال والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر، داعياً المزارعين ورعاة الماشية ومربي الدواجن والنحل إلى حماية محاصيلهم الزراعية وممتلكاتهم من الماشية والنحل والدواجن من آثار موجة البرد الشديدة.

ونبه مرتادي البحر والصيادين من اضطراب البحر وارتفاع الموج.