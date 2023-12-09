أخبار اليمن : جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 9 ديسمبر

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 9 ديسمبرفي مثل هذا اليوم 9 ديسمبر سقط عشرات الشهداء والجرحى في سلسلة غارات شنها طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي استهدفت الممتلكات العامة والخاصة في مختلف المحافظات.

ففي 9 ديسمبر 2015، استشهد أربعة مواطنين وأصيب 12 آخرون بينهم أطفال جراء غارتين شنهما طيران العدوان على منزل مواطن في منطقة الملحا بمديرية الحداء محافظة ذمار.

وأصيبت امرأتان في غارة لطيران العدوان على سيارة لأحد المواطنين في الخط العام الرابط بين صنعاء ومأرب، وشن عشر غارات على مناطق الندر والفرشة التابعة لمديرية مجزر بمحافظة مأرب، واستهدف بسلسلة من الغارات مناطق الحقيل والمشجح بمديرية صرواح.

ودمر طيران العدوان بغارتين برجي اتصالات تابعين لشركتي سبأفون وإم تي إن في مديرية همدان بمحافظة صنعاء، وشن غارتين على منطقتي قحزة والمسلحقات وغارتين على محيط مدينة صعدة، وغارتين بقنابل عنقودية على عزلة ولد عمر بمنطقة مران في مديرية حيدان ما أدى إلى تضرر عدد من منازل المواطنين ومزارعهم.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد ستة مواطنين بينهم أطفال وأصيب سبعة آخرون بينهم أطفال ونساء، في قصف صاروخي سعودي استهدف منزل مواطن في منطقة طلان بمديرية حيدان محافظة صعدة فيما استشهد مواطنان وأصيب ثلاثة آخرون بثلاث غارات شنها الطيران على مدينة النظير في مديرية رازح .

وفي المحافظة نفسها شن الطيران المعادي 12 غارة على مناطق مندبة وخط الربوعة والثعبان والباحة بمديرية باقم، وغارتين على منطقة الصافية بمديرية الظاهر، وغارتين على جسر العقة في منطقة الرزامات بمديرية الصفراء ما أدى إلى تدميره بالكامل، وغارة على منطقة آل غبير بمديرية سحار خلفت أضراراً بممتلكات المواطنين في حين شنت طائرة استطلاع غارة على منطقة المنزالة في مديرية الظاهر.

طيران العدوان استهدف بغارة منطقة الحفا في مديرية السبعين بأمانة العاصمة ما أدى إلى أضرار في منازل المواطنين والممتلكات العامة، وشن غارة على المنطقة الواقعة بين قريتي بيت مجلي والحجر في مديرية الحيمة الخارجية أسفرت عن أضرار بالأراضي الزراعية ومنازل المواطنين وغارة على منطقة بيت دهرة بمديرية أرحب في محافظة صنعاء.

وشن الطيران المعادي غارتين على منطقة السوادية بمحافظة البيضاء، وغارة على ساحل الجاح بمديرية بيت الفقيه وثلاث غارات على منطقة الجبانة بمحافظة الحديدة.

وفي 9 ديسمبر 2017 استشهد خمسة مواطنين واحترقت ثلاث سيارات جراء خمس غارات شنها طيران العدوان على سوق خلقة بمديرية نهم في محافظة صنعاء، وأسفرت أيضاً عن أضرار كبيرة في المحلات التجارية، كما استهدف مناطق متفرقة بالمديرية بعشر غارات.

وأًصيب ستة مواطنين من أسرة محمد يحيى فتح، جراء ثلاث غارات شنها طيران العدوان على البوابة الرئيسية لمدينة كوكبان التاريخية في محافظة المحويت، وأدت إلى تدمير منزلهم كلياً، بالإضافة إلى تدمير البركة الأثرية المقابلة لمدخل القلعة وتدمير أحد خزانات وصهاريج المياه الأثرية القديمة وأضرار في عدد من المنازل والمعالم الأثرية بمدينة كوكبان والتي يعود تاريخها إلى القرن الثاني بعد الميلاد.

وسقط عدد من الشهداء والجرحى في غارة للطيران المعادي على سوق شاجع بمديرية زبيد في محافظة الحديدة، كما شن خمس غارات على مديرية حيس، وغارتين على منزل ومزرعة مواطن في مديرية التحيتا.

وشن طيران العدوان غارتين على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، فيما استهدف المرتزقة بقصف مدفعي منازل ومزارع المواطنين في المديرية ما أدى إلى أضرار كبيرة فيها، واستهدف بغارتين مرتزقته وآلياتهم في منطقة يكلا بمحافظة البيضاء، وشن 11 غارة على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة.

وفي محافظة صعدة، شن الطيران المعادي غارتين على منطقة البقع بمديرية كتاف وغارتين على جسر وادي نملة بمنطقة آل مقنع بمديرية منبه الحدودية، وسبع غارات على مواقع متفرقة في الشرفة بنجران وأربع غارات على مجازة في عسير.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، أصيب طفل جراء غارة لطيران العدوان على منطقة المغرس بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة، فيما قصف المرتزقة بعدد من قذائف المدفعية جوار جامعة الحديدة.

وأصيبت امرأة في قصف مدفعية المرتزقة منزل مواطن في وادي الخزجة بمديرية حيفان في محافظة تعز، كما قصفوا بعدد من القذائف منطقة الحيدين في كرش بمحافظة لحج.

واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة، بينما شن الطيران خمس غارات على مدينة حرض بمحافظة حجة.

وفي 9 ديسمبر 2019، قصف مرتزقة العدوان بثماني قذائف هاون جنوب مديرية حيس، بمحافظة الحديدة، وبالمدفعية جنوب مديرية التحيتا، ومنازل المواطنين في مدينة الدريهمي.

واستهدف قصف صاروخي سعودي منطقة بني صياح بمديرية رازح في محافظة صعدة أسفر عن نفوق عدد من المواشي.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، أصيب مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة.

واستهدف مرتزقة العدوان بعدد من قذائف المدفعية منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه في محافظة الحديدة، وشن الطيران أربع غارات على مديرية مجزر بمحافظة مأرب، وغارة على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

وفي 9 ديسمبر 2021، استشهدت امرأة وأصيب سبعة آخرين بينهم مهاجر أفريقي بنيران الجيش السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة.

وشن طيران العدوان غارة على الهيئة العامة لمياه الريف بمديرية الثورة في أمانة العاصمة، ما أدى إلى تضرر منازل وممتلكات المواطنين، واستهدف بغارة شبكة الاتصالات في منطقة المحجر بمديرية همدان، وبغارة أخرى منطقة ضبوة بمديرية سنحان في محافظة صنعاء.

وفي محافظة الحديدة، شن الطيران الحربي خمس غارات على مديرية الجراحي وثلاث غارات على مديرية حيس التي استهدفها الطيران التجسسي بتسع غارات، فيما شن المرتزقة قصفاً صاروخياً ومدفعياً وبالأعيرة النارية المختلفة على مناطق عديدة بالمحافظة.

واستهدف الطيران المعادي بـ22 غارة مديريتي الجوبة والوادي وشن غارتين على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، خلفت أضراراً في منازل المواطنين ومزارعهم، وأربع غارات على المرازيق بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، قصف مرتزقة العدوان بالصواريخ والمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة في محافظة الحديدة.