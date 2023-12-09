أخبار اليمن : مركز الأرصاد يطلق تحذير عاجل للمواطنين

مركز الأرصاد يطلق تحذير عاجل للمواطنينتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، طقساً بارداً إلى شديد البرودة وجاف في عدد من المحافظات ورطوبة منخفضة خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع طقساً بارداً إلى شديد البرودة وجاف أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، إب والضالع وتشكل الصقيع (الضريب) على أجزاء متفرقة منها.

ومن المتوقع أيضاً أن يكون الطقس بارداً نسبيا إلى بارد في مرتفعات تعز، لحج، أبين، شبوة وحضرموت وغرب كل من مأرب والجوف.

وأشار المركز إلى أن الرطوبة قد تكون منخفضة في المرتفعات الغربية والبيضاء وبعض مناطق من الجوف ومأرب وشبوة وجبال أبين وتكون بين 20 ـ 40 بالمائة.

وحسب المركز يُحتمل هبوب رياح نشطة تتراوح سرعتها بين 15 - 28 عقدة على الساحل الغربي ومدخل باب المندب وأرخبيل سقطرى.

وأفاد بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 1.5 في عمران، 2.2 في ذمار، 2.8 في صنعاء، 6.6 في السدة، 8 في إب، 8.9 في سيئون.

وحذر المركز المواطنين من آثار الطقس البارد والشديدة البرودة والجفاف خاصة كبار السن والمرضى والأطفال والعاملين أثناء الليل وكذلك المزارعين ورعاة الماشية ومربي الدواجن والنحل اثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

ونبه مرتادي البحر والصيادين من اضطراب البحر وارتفاع الموج في الساحل الغربي ومدخل باب المندب وأرخبيل سقطرى.