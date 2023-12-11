فنانة خليجية ترقص في غرفة النوم بملابس تظهر مفاتنها وعيوب قوامها

فنون - كتب سعد محمود - تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مثيراً للجدل نسب إلى الفنانة جوري عبدالله، بدت فيه وهي ترقص في غرفة نوم في أحد الفنادق، ولفتت الانتباه بملابسها التي أظهرت مفاتنها وكشفت زيادة وزنها وخصوصاً عند منطقة الوركين.



وحقق الفيديو على أحد الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" أكثر من 159 ألف مشاهدة. وأعرب بعض المتابعين عن اعتقادهم أن الفيديو قد يكون مسرباً.

لكن تبين أن الفنانة قامت بنشره بنفسها على حسابها على التطبيق، وأطلقت بذلك موجة من الانتقادات اللاذعة. وركز المعلّقون على شكل قوامها مشيرين إلى سمنتها.



كما سخر بعضهم من رقصها معربين عن استغرابهم قيامها بذلك. ومما كتبوا: "شكل جسمها سداسي مربع مثلت تكعيب ثنائي الاحاد غير متوازي"، و"كأنها غوريلا"، و"لحم رخيص".

