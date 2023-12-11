أخبار اليمن : جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 11 ديسمبر

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 11 ديسمبرفي مثل هذا اليوم 11 ديسمبر استهدف طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي ومرتزقته المواطنين في منازلهم والطرق والمنشآت المدنية باستخدام أسلحة محرمة دولياً، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات بينهم نساء وأطفال.

ففي 11 ديسمبر 2015، شن الطيران المعادي ثلاث غارات على منطقة الامرور بمديرية الشاهل في محافظة حجة ما أدى إلى أضرار في الأراضي الزراعية.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، أصيب أكثر من ثمانية مواطنين واحترقت شاحنتان وسيارة جراء غارتين لطيران العدوان استهدفتا مفرق السخنة بمحافظة الحديدة، كما شن ثلاث غارات على منطقة النخيلة والشريط الساحلي بمديرية الدريهمي، وغارتين على جزيرة كمران استهدفت إحداهما خزانات مياه، وغارة على مديرية الصليف، وغارة أخرى على منطقة الجبانة بمديرية الحالي.

واستشهد المواطن صالح حسين مبارك في قصف مدفعي لمرتزقة العدوان على منازل المواطنين بمديرية حريب بيحان في محافظة مأرب.

وفي محافظة صعدة استشهد أربعة مواطنين وتضررت منازلهم في ست غارات شنها طيران العدوان على مديرية شدا الحدودية، بينما استشهد مواطنان وأصيب اثنان آخران جراء ست غارات منها غارتين بقنابل عنقودية شنها الطيران على منطقتي الجذوة وآل مغرم بمديرية باقم.

طيران العدوان شن غارتين على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر الحدودية و 14 غارة على مناطق متفرقة بمديرية باقم، بالإضافة إلى قصف صاروخي طال أماكن متعددة في المديرية خلف أضراراً واسعة في ممتلكات المواطنين العامة والخاصة.

وشن الطيران المعادي غارة على منطقة الحوبان ومثلها جنوب معسكر خالد بمديرية موزع في محافظة تعز، وثلاث غارات على مثلث عاهم بمديرية حرض، وغارتين على منطقة الجر بمديرية عبس في محافظة حجة وغارة على بئر ماء جنوب قرية الهجر بمديرية عسيلان في محافظة شبوة.

وشن طيران العدوان غارتين على قرية الرزوة وغارة على سد محلي بمديرية نهم في محافظة صنعاء، وغارة على منطقة الربوعة في عسير.

وفي 11 ديسمبر 2017، استشهد ستة مواطنين في غارة لطيران العدوان على المجمع التربوي بمديرية كتاف في محافظة صعدة، كما استهدف سيارات الإسعاف التي هرعت إلى مسرح الجريمة، وشن أربع غارات على منزلين ووحدة صحية ومزرعة في منطقة القد وآل علي بمديرية رازح، وغارتين على منطقة بني صياح بالمديرية نفسها، وغارتين على منطقتي آل قراد ومندبة بمديرية باقم وغارة على منطقة البقع بمديرية كتاف واستهدف بغارة منطقة طخية بمديرية مجز، وبخمس غارات منطقة بني معاذ بمديرية سحار، خلفت أضراراً في ممتلكات المواطنين ومزارعهم.

واستشهد ثمانية مواطنين بغارة شنها طيران العدوان على سيارة أحد المواطنين في منطقة المحجر بمديرية المخا محافظة تعز.

وأصيب مواطن بغارة للطيران المعادي استهدفت سيارته في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، فيما استشهد مواطنان جراء غارة استهدفت منزلهما بمديرية عسيلان في محافظة شبوة، كما استهدف بسلسلة من الغارات منازل وسيارات المواطنين، مخلفة خسائر في الممتلكات.

طيران العدوان شن غارة على منزل مواطن في مديرية الشغادرة، واستهدف بثلاث غارات المعهد المهني بمنطقة عاهم في مديرية كشر وبسبع غارات مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة، وشن غارتين شمال مفرق رمادة وجبل السلطاء وغارة على نقيل بن غيلان بمديرية نهم في محافظة صنعاء.

وشن الطيران غارة على موقع الطلعة وأربع غارات على موقع الشبكة في نجران.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهدت امرأة وأصيبت أخرى جراء قصف لمرتزقة العدوان على مزارع المواطنين في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه في محافظة الحديدة، فيما شن الطيران أربع غارات على مديرية الدريهمي وغارة على إحدى مزارع المواطنين في قرية حسين بمديرية التحيتا أسفرت عن أضرار مادية.

وأصيبت طفلة بجروح خطيرة إثر تعرضها لنيران قناصة المرتزقة في منطقة ذابة بمديرية ماوية في محافظة تعز، كما قصفوا منازل المواطنين في مديرية الصلو بالمدفعية والأسلحة المختلفة.

وشن طيران العدوان ثلاث غارات على مناطق متفرقة من مديرية صرواح في محافظة مأرب خلفت أضراراً بممتلكات المواطنين.

وفي 11 ديسمبر 2019، استشهد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، فيما شن الطيران خمس غارات على مديرية شدا الحدودية.

وفي محافظة الحديدة، قصف المرتزقة بشكل مكثف بالرشاشات المتوسطة والثقيلة منازل المواطنين في شارع الـ 50 وبالمدفعية شارع صنعاء ومدينة الشعب السكنية بمدينة الحديدة.

واستحدثت جرافة عسكرية تابعة للمرتزقة تحصينات جديدة في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، وقصفوا بالمدفعية ومختلف الرشاشات تجاه شمال حيس، وبثلاث قذائف هاون منطقة الجاح الأعلى بمديرية بيت الفقيه، واستهدفوا بالمدفعية قرية الكوعي وبالرشاشات المتوسطة قريتي الزعفران ومحل الشيخ في منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي وبالرشاشات الثقيلة قرية الشجن في أطراف المديرية.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، أصيب مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، وتعرضت مناطق متفرقة بالمحافظة لقصف صاروخي ومدفعي سعودي، خلف أضراراً بمزارع وممتلكات المواطنين وشن الطيران غارة على الشرفة قبالة نجران.

واستهدف الطيران المعادي بأربع غارات مديريتي مدغل ومجزر، وبغارة مديرية صرواح في محافظة مأرب.

وشن الطيران التجسسي ست غارات على منطقتي الفازة والجبلية بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة، بينما استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في الجبلية وحيس وقصفوا بـ 389 قذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.

وفي 11 ديسمبر 2021، استشهد مواطنان وأصيب اثنان آخران جراء غارة شنها طيران العدوان على منزلهم في منطقة بني حداد بمديرية حرض في محافظة حجة، كما شن الطيران غارتين على مناطق أخرى بالمديرية.

وأصيب الطفل ناصر قحطان في منطقة الجر بمديرية عبس بالمحافظة نفسها جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان ما أدى إلى بتر يده وقدمه.

كما أصيب أربعة مواطنين بنيران الجيش السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية محافظة صعدة، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية، وشن الطيران غارة على منطقة الملاحيظ بمديرية الظاهر.

وفي محافظة الحديدة شن الطيران الحربي غارة على منطقة راس عيسى بمديرية الصليف وخمس غارات على مديرية حيس في وقت استهدفها الطيران التجسسي بـ 11 غارة، فيما قصف المرتزقة بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.

واستهدف طيران العدوان بـ29 غارة مديرية الوادي وبتسع غارات مديرية صرواح، وبغارة مديرية الجوبة في محافظة مأرب، خلفت جميعها أضراراً في الممتلكات العامة والخاصة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، قصف مرتزقة العدوان بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة في محافظة الحديدة.