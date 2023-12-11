أخبار اليمن : ناشئو اليمن يستهلون غرب آسيا بالفوز على العراق

ناشئو اليمن يستهلون غرب آسيا بالفوز على العراقاستهل المنتخب اليمني للناشئين مشواره في بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، بفوز ثمين على نظيره العراقي 2-1، في مباراة شهدت إضاعة العديد من الفرص جمعتهما اليوم في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى.

وعلى ملعب السعادة بمجمع صلالة في سلطنة عُمان، انتهى الشوط الأول بتقدم الأحمر اليمني الصغير بهدفين، أحرزها عبدالرحمن الخضر من علامة جزاء في الدقيقة الثالثة، ومحمد شمس الدين في الدقيقة الخامسة، قبل أن يقلّص علاء وحيد الفارق للعراق في الدقيقة 26.

وفي الشوط الثاني استمرت النتيجة على حالها وسط أداء جماعي متميز لأسود اليمن وسيطرة كاملة على مجريات اللعب وإضاعة للعديد من الفرص التي سنحت لهم، لينتهي اللقاء بفوز يمني.

ووضع منتخب اليمن للناشئين بهذا الفوز أول ثلاث نقاط في رصيده في صدارة المجموعة، التي تضم أيضاً العراق وعمان ولبنان.