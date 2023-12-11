أخبار اليمن : مجيديع يواسي آل الشوتري

مجيديع يواسي آل الشوتري
بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالله حسين الشوتري، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.
و في برقية العزاء التي بعثها الى الاستاذ/احمد محمد الشوترى، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، نائب وزير الصناعة والتجارة ، والى اولاد الفقيد/ همدان ونبيل وعلى عبدالله حسين الشوتري، وكافة آل الشوترى بمديرية همدان محافظةصنعاء، عبر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة في هذا المصاب.
سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنآ إليه راجعون".
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