اقتراب حوت ضخم من زوار شاطئ للسباحة معهم
انتشر مؤخرا وبشكل كبير على مواقغ التواصل مشهد نادر يظهر السباحين على شاطئ لايتون، بالقرب من بيرث في أستراليا، وهم يقتربون من حوت العنبر الذي يسبح "بالقرب بشكل خطير" من الشاطئ.
وفي صور ولقطات، يمكن رؤية الحوت وهو يتجول في المياه ويجذب انتباه مرتادي الشاطئ، قبل أن يعود إلى البحر.
وذكر علماء الأحياء أن الحيوان الثديي ربما كان معرضا لخطر الجنوح، وأن هذا النوع من السلوك "غير عادي ومحفوف بالمخاطر".
كما حذر علماء الأحياء من أن الأشخاص الذين يسبحون بهذا القرب يخاطرون بإرباك الحوت، وأن أفضل ما يمكن فعله في هذا الموقف هو "ترك الحوت وشأنه" وترك أي محاولات إنقاذ للمحترفين.*وكالات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : اقتراب حوت ضخم من زوار شاطئ للسباحة معهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.