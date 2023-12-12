أخبار اليمن : بن حبتور يفتتح مؤتمر الذكاء الاصطناعي

بن حبتور يفتتح مؤتمر الذكاء الاصطناعيدعا رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، كافة الجامعات اليمنية إلى إيلاء عناية كبيرة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي سواء في أنشطتها التعليمية أو العلمية والبحثية.

وعبر بن حبتور في افتتاح المؤتمر العلمي الرابع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وضمان جودة التعليم العالي، الذي تنظمه وزارة التعليم العالي ممثلة بمركز تقنية المعلومات في التعليم العالي بالشراكة مع مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة على مدى يومين، عن الشكر لقيادة الوزارة والمؤسسات التابعة لها على تنظيم هذه الفعالية العلمية التي تتصل بواحد من أهم الموضوعات المتعلقة بآخر الإنتاج العلمي في هذا المجال المسمى بالثورة الرابعة.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يمثل اليوم أهمية للمجتمع ككل وأكثر أهمية للمجتمع الأكاديمي الذي يحرص على استخدامه في جوانب التطوير الأكاديمي والأبحاث والانتاج العلمي وخلافه.

واعتبر تبني مركز تقنيات المعلومات لهذا الموضوع عملا سليما يساهم في خدمة وتطوير هذا القطاع ممثلا بمختلف المؤسسات الاكاديمية التي استطاعت في زمن العدوان والحصار أن تراكم مجموعة من الخبرات البحثية في مختلف المجالات العلمية.

وبين الدكتور بن حبتور أن معظم الجامعات اليمنية استطاعت أن تخطو خطوات جادة وجريئة في المجال التطبيقي وتتواصل مع العالم وتتبادل وجهات النظر معه.. مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي له فوائد مهمة للكادر الأكاديمي الذي ينبغي ان يقدم آخر إنتاجه المتصل بأحدث ما توصل إليه العلم في مجال اختصاصه لطلابه وقسمه والمجال الذي ينتمي إليه في هذه المؤسسة أو تلك.

وأفاد بأن الذكاء الاصطناعي كغيره من العلوم له وجهان ويمكن تسخيره فيما يفيد الإنسانية أو يوظف سلبا ضد المجتمعات.. موضحا أن الحديث يدور اليوم عن النانو تكنولوجي الذي بدأ استخدامه عمليا في الكثير من المجالات والصناعات بما في ذلك السيطرة المباشرة على العقول.

وأكد أهمية استفادة الأساتذة الجامعيين وبالذات المختصين من التطورات التي يشهدها العالم في هذا المجال من خلال كافة الوسائل المتاحة المعرفية والتكنولوجية ونقلها إلى الطلاب.

وقال الدكتور بن حبتور " إن مركز تقنية المعلومات يخوض التجربة الرابعة في هذا المجال من خلال هذا المؤتمر وبإشراف من قيادة الوزارة، وهي واحدة من الانجازات المهمة جدا التي ينبغي أن يشار إليها بالبنان".. مشيدا بجهود وزارة التعليم العالي التي استطاعت بإمكانات شحيحة أن تقدم نموذجا للعمل المثمر من خلال الندوات والمؤتمرات العلمية والرقابة على أداء الجامعات ودعمها.

ولفت رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى أن ما يرتكبه الصهاينة من إجرام يومي بحق الشعب الفلسطيني أظهر الوجه الحقيق القبيح لليهود الصهاينة الذين يحتقرون الإنسان وينظرون إلى غيرهم من البشر بدونية.. موضحا أن الصهيونية الامريكية والصهيونية اليهودية وجهان لعملة واحدة فهم على استعداد لإبادة كل البشر في سبيل بقائهم وضمان مصالحهم.

ووصف الدكتور بن حبتور مشاركة اليمن بالمشرفة والمحمودة وسيتحدث التاريخ بأن محور المقاومة الذي التزم بقضية المقاومة ضد المشاريع الصهيونية أثبت بجدارة حضوره العملي في الانتصار للقضية الفلسطينية ولمظلومية الشعب الفلسطيني.

من جانبه أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة تصريف الأعمال - رئيس المؤتمر حسين حازب، حرص الوزارة والمؤسسات التابعة لها، على مواصلة الجهود الرامية للنهوض بالتعليم العالي من خلال تعزيز أداء مؤسساته في مختلف الجوانب.

وأشار إلى الإنجازات التي حققتها الوزارة ضمن الرؤية الوطنية وفي مقدمتها تطوير الأداء الجامعي وتوفير مقومات العملية التعليمية وتجويد خدماتها ومخرجاتها ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية والتركيز على البحث العلمي وتوجيه الباحثين والأكاديميين نحو البحوث والدراسات التي تخدم التنمية والمجتمع.

وذكر أن المؤتمر يركز على أحد أهم علوم العصر المتمثل في تقنيات المعلومات والتطبيقات الحديثة المعروفة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.. لافتا إلى أهمية مواكبة هذه الثورة العلمية التي لها عظيم الأثر على التعليم العالي.

وعبر الوزير حازب عن الشكر لقيادتي مركز تقنية المعلومات ومجلس الاعتماد الأكاديمي لما حققاه من إنجازات ملموسة خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأتمتة وإعداد المعايير الوطنية وتوصيف البرامج الأكاديمية.

وفي المؤتمر الذي حضره وزيرا الأشغال بحكومة تصريف الأعمال غالب مطلق، والدولة الدكتور حميد المزجاجي، ونائبا وزير التعليم العالي الدكتور علي شرف الدين، والأشغال المهندس محمد الذاري، أشار رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي الدكتور أحمد الهبوب إلى دور التكنولوجيا الذكية في تحسين حياة الإنسان والتي تقتضي استيعاب المخاطر المصاحبة لهذه التقنية الذكية وحوكمة استخدامها في مختلف المؤسسات.

ولفت إلى أهمية استجابة الجامعات اليمنية لهذا النوع من التكنولوجيا لترقى إلى مستوى التحدي.. مبينا أن هذا المؤتمر يمثل إضافة نوعية واستجابة واقعية لمتطلبات استخدام الثورة التقنية الذكية في مؤسسات التعليم العالي في اليمن.

بدوره أكد المدير التنفيذي لمركز تقنية المعلومات – رئيس اللجنة التنظيمية الدكتور فؤاد عبد الرزاق، أهمية المؤتمر لمواكبة التطورات العالمية والاستفادة من التقنيات لتجويد مؤسسات التعليم العالي بدءًا بالقيادات ومروراً بأعضاء هيئة التدريس والإداريين وصولاً إلى الطلبة المعول عليهم بناء الوطن.

وأشار إلى اهتمام المركز بالأتمتة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتوجيهها لخدمة التعليم والتنمية في البلد.. منوها بمستوى الشراكة مع مجلس الاعتماد الأكاديمي الذي استطاع خلال فترة وجيزة تحقيق الكثير من الإنجازات على المستويين الوطني والدولي.

فيما أوضح رئيس اللجنة العلمية الدكتور محمد ضيف الله، أن الذكاء الاصطناعي وجودة التعليم يتكاملان مع بعضهما كثورة تكنولوجية لها القدرة على إحداث تحول جذري في مختلف المجالات.

واستعرض الإنجازات التي تحققت على المستوى العربي والدولي في استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم، وكذا تطلعات اليمن في هذا المجال بالاستفادة مما يمتلكه من خبرات.. مشيرا إلى أن المؤتمر يسعى لتشجيع المؤسسات التعليمية على استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بشكل فعال وآمن ورفع مستوى الجودة وتعزيز فرص الطلاب والمعلمين لتحقيق أفضل النتائج.

ويناقش المؤتمر بمشاركة 700 من مختلف الجامعات اليمنية، نحو 50 بحثاً وورقة عمل، يقدمها خبراء وباحثون في الذكاء الاصطناعي من اليمن ودول عربية وأجنبية، يتناولون فيها أحدث التطورات في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وعلاقتها بجودة التعليم العالي.