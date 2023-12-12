أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 18412

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 18412أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة، إلى 18 ألفاً و412 شهيداً و50 ألفا و100 جريح منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحافي، إنه وصل إلى المستشفيات 207 شهداء و450 إصابة خلال الساعات الماضية وما زال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.

وأوضح القدرة أن “مرضى السرطان يفقدون حياتهم في مراكز الإيواء نتيجة خروج مستشفى الصداقة التركي للسرطان عن الخدمة، ونطالب الرئيس التركي الطيب رجب أردوغان بإعادة تشغيل المستشفى وتوفير الحماية لها”.

وأضاف أن “الطواقم الصحية رصدت 326 ألف حالة مصابة بالأمراض المعدية وصلت للمراكز الصحية من مراكز الإيواء” المختلقة في القطاع.

القدرة تابع أنه “خلال الساعات الماضية ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 17 مجزرة وجرائم إبادة جماعية ممنهجة في كافة مناطق قطاع غزة، بما فيها مدينة رفح (جنوب) التي تدعي (إسرائيل) كذبا أنها آمنة”.

وطالب المتحدث باسم الوزارة، المؤسسات الأممية بإيجاد آليات فاعلة لتوفير المقومات المعيشية والصحية والرعاية الصحية داخل مراكز الإيواء وخاصة للنساء الحوامل والأطفال والمرضى المزمنين والجرحى.

وشدد على ضرورة توفير ممر إنساني آمن يضمن تدفق الإمدادات الطبية والوقود ووصولها لكافة مستشفيات قطاع غزة.