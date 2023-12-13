أخبار اليمن : ناشئو اليمن إلى نصف نهائي غرب آسيا

ناشئو اليمن إلى نصف نهائي غرب آسيا
تأهل المنتخب اليمني للناشئين إلى نصف نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة المقامة في سلطنة عُمان، بعد فوزه على نظيره العماني 1 - صفر، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.
وسجل عبدالرحمن الخضر هدف المباراة الوحيد للأحمر الصغير في الدقيقة 26.
ووصل رصيد منتخب اليمن للناشئين إلى 6 نقاط من فوزين ضمن بها الوصول إلى المربع الذهبي، وقدم صقور اليمن مستويات متميزة في المباراة.
وافتتح منتخبنا الوطني للناشئين مشواره في بطولة غرب آسيا، الاثنين، بالفوز على نظيره العراقي بهدفين لهدف، على ملعب السعادة بمجمع صلالة العماني.
ويخوض ناشئو اليمن مباراة الجولة الأخيرة مع نظيره اللبناني يوم الجمعة.
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