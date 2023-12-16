أخبار اليمن : من هو أمير دولة الكويت الجديد ؟

من هو أمير دولة الكويت الجديد ؟أعلن مجلس الوزراء الكويتي، ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح (83 عاماً) أميراً جديداً للبلاد، بعد وفاة شقيقه الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، بحسب ما أفاد به التلفزيون الرسمي الكويتي.

وفي وقت سابق اليوم السبت، نعى الديوان الأميري الكويتي الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية عن عمر يناهز 86 عاماً.

وكان قد تعرّض أمير الكويت لوعكة صحية طارئة في نوفمبر الماضي، دخل في إثرها إلى المستشفى.

والأمير الكويتي الجديد هو الابن السابع لحاكم الكويت الأسبق، الشيخ أحمد الجابر الصباح، وهو أخ لثلاثة حكام.

وتولى الأمير مشعل ولاية العهد في أكتوبر 2020، بتزكية من الأمير السابق الراحل نواف الأحمد الصباح، ومبايعة مجلس الأمة.

تلقى تعليمه في مدرسة "المباركية"، وهي تُعدُّ أول مدرسة نظامية في دولة الكويت، والتحق بكلية "هندون" في المملكة المتحدة لدراسة علوم الشرطة، وليتخرج منها عام 1960.

وبعد تخرّجه التحق بالعمل في وزارة الداخلية الكويتية، وتولى في عام 1967 رئاسة المباحث العامة برتبة (عقيد)، واستمر في ذلك المنصب حتى عام 1980، وحوّل "المباحث" إلى "جهاز أمن الدولة".

وفي أبريل الماضي، عُيِّن نائباً لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير حتى تولى ولاية العهد.. وهو متزوج، وله خمسة أبناء ذكور وسبع إناث.