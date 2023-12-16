أخبار اليمن : موجة صقيع مرتقبة تهدد المحاصيل الزراعية

موجة صقيع مرتقبة تهدد المحاصيل الزراعيةتوقع الفلكي اليمني عدنان الشوافي اشتداد موجة الصقيع خلال الثلاثة الايام القادمة على عدد من المحافظات اليمنية، ودعا الشوافي المزارعين الى توخي الحذر ، في ظل توقعات تشكل موجة برد (صقيع) على 7 محافظات يمنية

وكان المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، توقع تأثر المحافظات الجبلية والصحارى والهضاب الداخلية بكتلة هوائية باردة جداً، في محافظات ذمار، البيضاء، عمران، صنعاء، صعدة، الضالع وإب.

وحسب المركز قد تكون الأجواء باردة في مرتفعات محافظات تعز، لحج، أبين، شبوه، هضبة حضرموت، الجوف، مأرب، المحويت وريمة.

ودعا المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الشديدة البرودة.

وحث المزارعين ورعاة المواشي ومربي النحل والدواجن على اتباع الإرشادات لحماية محاصيلهم الزراعية وثرواتهم الحيوانية من تبعات البرودة الشديدة.

